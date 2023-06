Estate a Nemi: grandi eventi a luglio tra musica e cultura

Riportiamo di seguito il comunicato stampa del Comune di Nemi relativo agli eventi musicali e culturali di questa estate.

L’estate a Nemi

Nemi, un gioiello incastonato tra le colline dei Castelli Romani, continua ad accogliere un ricco calendario di eventi estivi che promettono di incantare residenti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Il Comune di Nemi è lieto di presentare una serie di spettacoli unici e coinvolgenti che renderanno indimenticabile il mese di luglio.

La magica atmosfera di Piazza Umberto I sarà il palcoscenico ideale per il primo grande evento, che si terrà sabato 1 luglio a partire dalle ore 20:00. Una straordinaria cover band, Concerto De André – Premiata Forneria Marconi, regalerà al pubblico un emozionante tributo a due icone della musica italiana. Sarà un’occasione per rivivere le emozioni delle canzoni di De André e per apprezzare l’inconfondibile sound della Premiata Forneria Marconi.

L’arte e la cultura troveranno la loro massima espressione sabato 8 luglio, con due eventi di spicco. Alle ore 18:30, nel suggestivo Cortile dei Padri Mercedari, sarà rappresentato l’opera lirica “Elisir d’Amore”, diretta dal Maestro Matteo Sartini. Questo straordinario spettacolo catturerà gli spettatori con la sua bellezza e la sua intensità, offrendo un’esperienza unica nel cuore di Nemi.

Nella stessa serata a partire dalle 20:00 la piazza Umberto I si trasformerà in un luogo di festa grazie alla presenza della cover band Pooh “Brennero 66”. I leggendari successi dei Pooh risuoneranno nell’aria, coinvolgendo il pubblico in un vortice di emozioni e ricordi che rimarranno indelebili.

Il IV Festival Lirico sarà protagonista anche domenica 16 luglio alle ore 19:15, ancora nel meraviglioso Cortile dei Padri Mercedari. L’opera lirica “I Pagliacci”, diretta dal Maestro Matteo Sartini, conquisterà i cuori degli spettatori con la sua storia appassionante e le sue magnifiche melodie.

Il Comune di Nemi – dichiara il sindaco Alberto Bertucci – invita tutti gli amanti della musica, dell’arte e del bello a partecipare a questi straordinari eventi che contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio. I Castelli Romani sono una destinazione turistica sempre più ambita, e grazie a iniziative come queste, Nemi si conferma una tappa imprescindibile per gli appassionati di cultura e della tradizione.

Per ulteriori informazioni sul calendario completo degli eventi estivi, si prega di visitare il sito web ufficiale del Comune di Nemi.