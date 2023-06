Proseguono le attività di ricerca a persona, iniziate ieri 29 giugno dalle ore 17.30 circa, nelle acque del lago di Bracciano.

Le attività di ricerca

Le ricerche sono iniziate in seguito alla scomparsa di un una ragazzo nato nel 2003. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate sia per la ricerche in superficie che in profondità, con l’impiego di gommoni del nucleo sommozzatori e l’impiego di un elicottero VF Drago.

Sul posto presenti anche le Forze dell’Ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.