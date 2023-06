A1 Roma-Napoli: brutto incidente tra Ceprano e Frosinone

Astral e Autostrade riportano comunicazioni relative a rallentamenti e code dovute a un brutto incidente sulla A1 Roma-Napoli, in direzione Roma.

L’incidente

Intorno alle 10 di questa mattina, al km 637, si è verificato un brutto incidente in autostrada, nel tratto tra Ceprano e Frosinone.

Ad ora si misurano code e rallentamenti per almeno 4 km.

Per Astral la gravità dell’incidente sarebbe alta. Non sono tuttavia note ancora le cause dell’incidente, eventuali feriti o vittime. Sul posto le forze dell’ordine che stanno effettuando gli accertamenti di rito.

Potrebbero seguire aggiornamenti

Foto di repertorio