Ferentino, due incidenti in poche ore. Almeno 3 feriti

Nella giornata di ieri due incidenti, a poche ora l’uno dall’altro, hanno sconvolto le strade di Ferentino. In serata traffico bloccato in direzione Frosinone.

I due incidenti

Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio quando un’auto è finita in un canale lungo lo stradone Asi. Rapido e necessario l’intervento di Vigili del Fuoco e personale sanitario. Ora si indaga per accertare le cause dell’evento.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 22 circa, in via Casilina, altezza di Ferentino, dove due auto si sono scontrate in un frontale causando almeno 3 feriti gravi che sono subito stato trasportati in ospedale.

Sui luoghi degli incidenti sono subito intervenuti i sanitari del 118 e le autorità per i rilievi di rito e per stabilire le dinamiche dei fatti. Inevitabile il formarsi di traffico e rallentamenti.

Foto di repertorio