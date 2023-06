Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 229 giugno 023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 giugno 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 giugno 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 Porta a Porta

00:00 TG1 Sera

00:05 Porta a Porta

01:40 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Non sono una signora

23:30 Shake – S1E7 – Gaia

23:55 Shake – S1E8 – Tutti

00:23 Meteo 2

00:30 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Giorgio Tirabassi – Puntata del 04/10/2022

20:50 Un posto al sole – EP6229

21:20 La croce e la svastica

23:10 100 Opere d’arte tornano a casa

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Newton. Pt.2 – Corpi al limite

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Dritto e Rovescio

00:54 Remo e Romolo (Storia di Due Figli di una Lupa)

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Zelig

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:30 Rispedito Al Mittente – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 A Metà Strada Dalla Luna – Chicago Fire

22:15 Un Ltima Occasione – Chicago Fire

23:00 Chicago è una Città Magnifica – Chicago Fire

23:50 Il Passato Ritorna Sempre – Chicago Med

00:41 Ritorno A Casa – The Cleaning Lady

01:30 La Corona – The Cleaning Lady

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La maschera di ferro

23:45 Camera con vista

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Disastro a Cloudy Mountain

23:35 10.0 Terremoto

01:20 Scream 4

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Big Wedding

23:25 Al posto tuo

01:20 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 L’ Allocazione dell’Ateneo – The Big Bang Theory XI

20:36 L’ Eccitazione per Gates – The Big Bang Theory XI

21:04 The Island (Di M. Bay)

23:54 Into The Sun (Di Mink)

01:49 Chuck Vs. la 49-B – Chuck II

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.15

21:20 Hawaii Five-0 – S4E2 – Un pesce fuor d’acqua

22:05 Hawaii Five-0 – S4E3 – La chiave

22:49 Hawaii Five-0 – S4E4 – Cambiamenti in vista

23:33 Above Suspicion

01:20 Anica appuntamento al cinema

01:23 Killerman

Iris

20:05 Il Dirottamento – Walker Texas Ranger

21:00 Firewall

23:16 Resa Dei Conti A Little Tokyo

00:57 Accusato Speciale (Di B.A. Miller)

Rai 5

20:15 Under Italy – S1E8

21:16 Opera – Napoli Milionaria

23:43 Dalle strade di New Orleans, la città della musica

01:14 Rai News Notte

01:15 Sciarada – Il circolo delle parole: Speciale Letterature Festival Internazionale di Roma 2022. Tempo nostro – P4

Rai Movie

21:10 Robocop 2

23:10 Official Secrets – Segreto di Stato

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 Il Ministro

Rai Premium

20:20 DOC – Nelle tue mani – S2E12 – Gold standard

21:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E7 – Segreti di famiglia

22:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E8 – Segni di speranza

23:15 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E3 – Verso la verità

00:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E4 – Le sette lettere

00:50 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E5 – Polvere dal passato

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Revenge

23:25 Showgirls

01:45 Showgirls – Scandalosamente cult

Twentyseven

21:21 Cattivi vicini

23:14 L’incredibile storia di Winter il delfino 2

01:03 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Paolo, apostolo di Cristo

22:40 Allievi – Giovani Medici

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 One Day

23:20 Manhattan

01:20 La cucina di Sonia

01:50 La Mala Educaxxxion

La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 61

21:10 A un Miglio Da Te – Love Education

23:10 Honey 2 – Love Education

01:00 X-Style

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Malati di pulito

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Amore, bugie e calcetto

23:19 La cura del gorilla

01:15 Nerone

Focus

20:00 La Città Degli Zombie – Cose di Questo Mondo VI

21:05 Movimento Fluido – Natura in Movimento

22:00 Il Mondo Perduto dello Yucatan – Meraviglie della Terra III

23:00 Super Egitto, 7 – Gli Album di Freedom

01:00 Una Tragedia Controversa – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Il Segreto della Luna – Universo Ai Raggi X III

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Perception

01:10 Van Der Valk

TOP Crime

20:16 Attacco di Cuore – The Closer VI

21:10 Primo Incarico – Hamburg Distretto 21 XIV

22:03 La Figlioccia – Hamburg Distretto 21 XIV

22:58 Il Ricordo – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:52 Lo Zio – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:46 Chirurgia Plastica – Law & Order: Unità Speciale Xx

Italia 2

20:20 Il Sogno di Monica – Friends

20:45 Il Numero Verde – Friends

21:15 10050 Cielo Drive

22:55 La Combustione della Visione Collettiva – The Big Bang Theory

23:20 La Biforcazione della Fermentazione – The Big Bang Theory

23:45 La Soluzione del Sostituto in Coda – The Big Bang Theory

00:10 La Convergenza della Convergenza – The Big Bang Theory

00:40 La Congettura Coniugale – The Big Bang Theory

01:10 Lotta per la Bandiera – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:30 Trottola Incandescente! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 La Casa del Grande Caos – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Monte Rosa: La miniera perduta

01:05 Moonshiners: la sfida

Rai Storia

20:05 Iconologie Quotidiane: Caravaggio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – San Paolo e la Chiesa

21:10 a.C.d.C. Il cavallo di Troia, sulle tracce di un mito

22:10 a.C.d.C. Orient Express. Un treno nella storia

23:15 Italia viaggio nella bellezza – Come un fulmine nell’acqua. I bronzi di San Casciano dei Bagni

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Alla scoperta del ramo d’oro – Laura Pigozzi

01:15 Passato e Presente – San Paolo e la Chiesa

Mediaset Extra

21:15 Una Serata Bella per Te, Bigazzi!

00:35 Caduta Libera

01:39 Avanti un Altro Story