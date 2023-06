Orrore a Primavalle, noto quartiere romano, ieri sera, 28 giugno 2023: una giovanissima donna di soli 17 anni sarebbe stata uccisa a coltellate. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di un sacco nero in un carrello in via Stefano Borgia.

Orrore a Primavalle: 17enne uccisa a coltellate, il corpo ritrovato in un carrello vicino a dei cassonetti

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, l’allarme sarebbe partito da un passante, che aveva notato un giovane con un carrello e un sacco nero da cui colava del liquido.

Intervenuti sul posto, gli agenti della Squadra Mobile hanno immediatamente interdetto la zona del ritrovamento del cadavere della ragazza e, grazie ad alcune testimonianze, avrebbero identificato il giovane descritto probabilmente dal primo testimone.

Il ragazzo fermato è un 17enne, coetaneo della vittima: al momento, sarebbe stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di omicidio. Il fermo dovrà essere convalidato, la posizione del giovane è ancora al vaglio degli inquirenti; si indaga anche sulla presenza di eventuali complici e sul movente.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

