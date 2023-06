Sgomberi della Polizia di Roma Capitale in zona Primavalle: tre appartamenti riacquisiti.

Sono iniziate questa mattina, da parte dei Gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e XIV Gruppo Montemario della Polizia di Roma Capitale gli sgomberi per la riacquisizione di appartamenti Ater abusivamente occupati nella zona di Primavalle.

Tre gli alloggi che sono stati liberati dagli agenti, due in via Pietro Bembo ed un altro a via Michele Bonelli.

Sul posto la ditta dell’Ater che sta provvedendo a ri-allarmare gli immobili, in attesa di nuova assegnazione agli aventi diritto.

Foto di repertorio