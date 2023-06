Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 giugno 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 giugno 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Tali e quali – Puntata del 15/01/2022

23:55 TG1 Sera

00:00 Codice – la vita è digitale – Le mappe dell’era digitale

01:10 Che tempo fa

01:15 Cinematografo Estate

02:15 Sottovoce

02:45 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Tutti mentono S1E5

22:20 Tutti mentono S1E6

23:15 Calcio Totale Estate

00:10 Meteo 2

00:15 I Lunatici

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 RaiNews24

3Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Riccardo Tesi – Puntata del 05/10/2022

20:50 Un posto al sole EP6230

21:20 1918 – I giorni del coraggio

23:15 Petrolio

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Appuntamento al cinema

01:20 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:30 Otello o della deficienza della donna

4Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Quarto Grado – Le Storie

00:50 Occhi Alla Bette Davis – All Rise II

01:45 Paolo Limiti Special

02:28 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:50 Manchester By The Sea

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Riassunto – la Ragazza e L’Ufficiale

21:21 La Ragazza e L’Ufficiale

00:12 Anticipazione – la Ragazza e L’Ufficiale

00:15 Per Sempre, Amen – Station 19 IV

01:10 Tg5

01:44 Meteo.It Tg5 Notte

01:45 Paperissima Sprint Estate

02:32 Credo Che Farà Coming Out – The Baker And The Beauty

03:12 La Luna di Miele è Finita – The Baker And The Beauty

6Italia 1

20:30 Fronte Interno – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Una Ferita Ancora Aperta – Chicago P.D.

22:15 Sii Te Stesso – Chicago P.D.

23:11 Il Buono, il Bello e il Cattivo – Law & Order: Organized Crime

00:01 Imperdonabile – Law & Order: Organized Crime

00:51 Lontano Da Tutti – Prodigal Son

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Fuga da Alcatraz

23:30 La7 Doc

00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo

01:20 L’Aria che Tira

03:20 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8TV8

20:40 Radio Italia Live – Il concerto Palermo

00:45 F1

01:55 301 – La Leggenda di Maximus il fichissimo

03:20 Lady Killer

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:25 I migliori Fratelli di Crozza

01:50 Airport Security: Spagna

20Venti

20:13 La Dissociazione dell’Inquilino – The Big Bang Theory XI

20:36 Il Potenziale dell’Isolamento – The Big Bang Theory XI

21:04 Blade: Trinity

23:34 The Island

02:09 Chuck Vs. il Primo Omicidio – Chuck II

02:49 Chuck Vs. L’Intersect – Chuck II

03:29 I Predatori dell’Arte Perduta – Dc’s Legends Of Tomorrow II

04:09 La Legione del Destino – Dc’s Legends Of Tomorrow II

21Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.16

21:20 Lionheart – Scommessa vincente

23:10 Rogue – Missione ad alto rischio

00:57 Anica appuntamento al cinema

01:00 Wonderland pt.39

01:40 L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot

03:09 Le regole del delitto perfetto S5E15

03:49 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland S1E16

22Iris

20:04 Carichi Preziosi – Walker Texas Ranger I

21:00 American History X

23:31 Cape Fear

01:59 Superman II

04:07 Terra di Confine-Open Range

23Rai 5

20:16 Under Italy: I sotterranei di Trieste – S2E1

21:14 OSN: la Sagra della Primavera di Stravinskij per Robert Trevino – VERSIONE POSTPRODOTTA

22:41 Prima della Prima – L’incoronazione di Poppea

23:13 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

00:07 Queen – Rock the World

01:06 Rai News Notte

01:07 Sciarada – Il circolo delle parole: Speciale Letterature Festival Internazionale di Roma 2022. Tempo nostro – P5

01:32 Sciarada – Il circolo delle parole: Speciale Letterature Festival Internazionale di Roma 2022. Tempo nostro – P6

02:12 Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi

02:24 Under Italy: I sotterranei di Trieste – S2E1

03:28 Wild Gran Bretagna – S1E3

24Rai Movie

21:10 L’Albatross – Oltre la tempesta

23:20 Chasing Mavericks

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 Il fidanzato di mia sorella

03:00 Jonathan degli orsi

25Rai Premium

20:20 DOC – Nelle tue mani – S2E14 – Senza nome

21:20 Blackout – Vite sospese – S1E7 – Il peso della verità

22:20 Blackout – Vite sospese – S1E8 – Rivelazioni

23:20 La Porta Rossa S3E7

00:15 La Porta Rossa S3E8

01:05 La Squadra – S3E26

02:50 Heartland S2E7 – Il rodeo

03:35 Sea Patrol S3E13 – La verità

26Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Il profumo di Yvonne

23:10 Ma mère

01:00 Planet Sex con Cara Delevingne

01:55 Queen of Lapa: la vita di Luana Muniz

03:10 Il piacere secondo lui

03:40 Sexplora

04:10 Sesso Made in Germany

27Twentyseven

21:14 Dennis la minaccia di Natale

22:53 Cattivi vicini

00:36 Hazzard

02:12 Detective in corsia

03:42 Celebrated: Le grandi biografie

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il fondamentalista riluttante

23:05 Effetto Notte – TV2000

23:35 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 La Mala Educaxxxion

03:35 I menù di Benedetta

30La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 63

21:10 Funny Money – Come Fare i Soldi Senza Lavorare – Funny Friday

23:10 A un Miglio Da Te

01:02 Solo per Amore, 6

31Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:25 Questa è casa mia!

00:05 Bad Hair Day – Problemi di peli

01:00 Body Bizarre

34Cine34

21:05 Rimini Rimini – Un anno dopo

23:02 Mi faccio la barca

00:59 Dove vai se il vizietto non ce l’hai?

02:24 La cognatina

03:46 Il bianco, il giallo, il nero

35Focus

20:00 Cerchi Nel Grano O Retaggio Bellico? – Cose di Questo Mondo VI

21:05 In Norvegia – Mega Trasporti

22:00 L’ Antonov – Mega Trasporti

38Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 L’Ispettore Barnaby

03:05 Nightmare Next Door

04:00 I Am Homicide

39TOP Crime

20:16 Agire Senza Pensare – The Closer VI

21:10 La Frattura del Pugile – Forever

22:03 L’ Aspetto Frustrante Degli Psicopatici – Forever

22:57 Primo Incarico – Hamburg Distretto 21 XIV

23:50 La Figlioccia – Hamburg Distretto 21 XIV

00:44 Il Confronto – Law & Order: Unità Speciale VIII

01:38 Infiltrata – Law & Order: Unità Speciale VIII

49Italia 2

20:20 Monica e la Medusa – Friends

20:45 La Reincarnazione – Friends

21:15 The Conjuring – il Caso Enfield

23:45 10050 Cielo Drive

01:30 Il Ritorno della Fenice! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Uno Scontro Ad Alte Temperature – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 Addio A un Coraggioso Pirata – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:30 Chopperman Alla Riscossa – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:50 In Nome di Atena – i Cavalieri dello Zodiaco

03:10 Amici O Nemici? – i Cavalieri dello Zodiaco

52DMAX

21:25 Grandi evasioni della storia

23:15 Border Security: terra di confine

01:05 Moonshiners: la sfida

02:55 Moonshiners

03:50 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:05 Iconologie Quotidiane: Johannes Itten

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1922. Il tramonto dell’ Occidente – 16/12/2021

21:10 e – Archeo Parchi archeologici Marzabotto

21:15 Storie della TV – Gina Lollobrigida e Monica Vitti, dive diverse

22:10 1941 -L’Italia in guerra. Fuoco nei Balcani

23:10 Italiani. Margherita Hack – 08/06/2022

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Francesca Alfano Miglietti e Claudio Strinati

55Mediaset Extra

21:15 Tu Si Que Vales

00:35 Caduta Libera