Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 27 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 giugno 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 giugno 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Sophie Cross – Verità nascoste – Episodio 3

23:20 Porta a Porta

23:35 TG1 Sera

23:39 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:38 Che tempo fa

01:40 Turchia: i doni dell’Eufra – Overland 22 – 24/12/2021

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Per tutta la vita (2021)

23:05 La Conferenza Stampa – Zerocalcare – Puntata del 25/01/2023

23:40 La Conferenza Stampa – Cruciani e Parenzo – Puntata 01/02/2023

00:10 Generazione Z

01:28 Meteo 2

01:35 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Enrico Rava – Via Dei Matti n°0 – Puntata del 30/09/2022

20:50 Un posto al sole – EP6227

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Protestantesimo – “Gospel! Cantare l’Evangelo” – 25/06/2023

01:45 Sulla via di Damasco – Puntata del 25/06/2023

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 The Bourne Identity (Di D.Liman)

23:44 L’ Ultimo Boy Scout-Missione Sopravvivere

01:46 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Una Mamma All’Improvviso

23:50 X-Style

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:53 Rosamunde Pilcher: Vicini Inaspettati

Italia 1

00:15 Asso Selvaggio – A.P. Bio

00:40 La Giornata di Katie Holmes – A.P. Bio

01:05 Tornado – A.P. Bio

01:30 Braghe Color Cachi – A.P. Bio

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Inchieste da Fermo

23:15 La7 Doc

00:25 Otto e mezzo

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

23:40 GialappaShow

01:55 Big Mama

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Avamposti – Nucleo Operativo

00:55 Monte Rosa: La miniera perduta

01:50 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 L’ Oscillazione Solista – The Big Bang Theory XI

20:36 La Triangolazione della Separazione – The Big Bang Theory XI

21:04 Now You See Me – i Maghi del Crimine

23:34 L’ Uomo con i Pugni di Ferro

01:29 Chuck Vs. il Miglior Amico – Chuck II

02:09 Chuck Vs. il Playboy – Chuck II

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.13

21:22 Alien Covenant

23:26 Wonderland pt.39 – Puntata del 27/06/2023

00:05 L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot

01:51 Anica appuntamento al cinema

01:54 Jiu Jitsu

Iris

20:05 Il Comitato – Walker Texas Ranger

21:00 Gli Uomini della Terra Selvaggia

22:46 Due Stelle Nella Polvere

00:50 Testimone Silenziosa

Rai 5

20:16 Under Italy – S1E6

21:14 Bombshell – La voce dello scandalo

23:00 Ancora in fuga – La storia di Jeff Beck

00:29 Rock Legends: Van Halen

01:12 Rai News Notte

01:15 Sciarada – Il circolo delle parole: Speciale Letterature Festival Internazionale di Roma 2022. Tempo nostro – P2

Rai Movie

21:10 Official Secrets – Segreto di Stato

23:05 Green book

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 Il traduttore

Rai Premium

20:10 DOC – Nelle tue mani – S2E8 – Cane blu

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco S1E4 – Gioco pericoloso

23:15 Lea – Un nuovo giorno – S1E5 – La casa dei ricordi

00:10 Lea – Un nuovo giorno – S1E6 – Come eravamo

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Super 8

23:25 La Bonne

01:00 Sex Trips for Girls – Caraibi bollenti

02:00 Love for sale con Rupert Everett

Twentyseven

21:21 Batman

23:42 Matricole dentro o fuori

01:36 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un matrimonio in famiglia

22:40 La città invisibile

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 57

21:10 Temptation Island

00:59 Solo per Amore, 3

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:30 Good Sex

Cine34

21:08 I laureati

23:00 Piccolo grande schermo

23:07 Metti, una sera a cena

01:25 Occhio alla Perestrojka

Focus

20:00 Le Tombe Perdute del Regno di Kush – Cose di Questo Mondo VI

21:05 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 1 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

22:00 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 2 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

23:00 Super Yacht – Mega Trasporti

00:00 I Tir – Mega Trasporti

01:00 Killer in Cabina – Indagini Ad Alta Quota Xx

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Perception

23:10 Grantchester

01:10 Van Der Valk

TOP Crime

20:16 Il Big Bang – The Closer VI

21:10 Delitto A Mont Saint-Michel

22:58 Vite Incrociate – Law & Order: Unità Speciale XVII

23:52 Passaggi Necessari – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:45 Sottosopra – C.S.I. Miami VI

Italia 2

20:20 L’ Inquilino del Piano di Sopra – Friends

20:45 Primo Giorno di Lavoro – Friends

21:15 Lupin III: la Leggenda dell’Oro di Babilonia – Animazione

23:20 La Rabbia Degli Harris – Duncanville

23:45 Restan Nel Posto in Cui Vivi! – Duncanville

00:10 Addio, Water Seven! Bentornato, Usopp! – Tutti All’ Arrembaggio!

00:30 Fuorilegge, Ma Sempre Amati – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:55 L’ Oscurità di Barbanera – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 Una Misteriosa Ciurma di Pirati – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Accerchiamento Navale – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

00:55 Moonshiners: la sfida

Rai Storia

20:05 Iconologie Quotidiane: Francesco di Giorgio Martini

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Sibilla Aleramo – 19/05/2021

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Josephine. Napoleone amore mio

22:05 L’ostetrica di Auschwitz

23:00 Nec recisa recedit. Storia della Guardia di Finanza

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Elisa Palagi

01:05 Passato e Presente – Sibilla Aleramo – 19/05/2021

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Caduta Libera

01:39 Avanti un Altro Story