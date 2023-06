Atac, modifiche viabilità per i festeggiamenti di San Pietro e Paolo

Di seguito riportiamo le comunicazioni relative alla mobilità ATAC dal 28 al 30 giugno.

Info e dettagli

Dalle ore 12.00 di mercoledì 28 giugno e fino a cessate esigenze di venerdì 30 giugno, per consentire i festeggiamenti della Festa Patronale dei S.S. Pietro e Paolo, viene chiusa al traffico via Ostiense nel tratto compreso tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. Deviamo le linee 23-769-792-nMB e nME

Linea 23

Proveniente da Pincherle: da via Ostiense altezza via F. Baldelli, viale di San Paolo, lungotevere San Paolo e via Ostiense

Proveniente da piazzale Clodio: normale itinerario

Linea 769

Proveniente da via Londra: da viale Giustiniano Imperatore altezza Via Ostiense, via F. Baldelli, viale di San Paolo, lungotevere San Paolo e via Ostiense

Proveniente da piazzale Ostiense: normale itinerario

Linea 792

Proveniente da Eudes: da via F. Baldelli, largo Placido Riccardi, via Tessalonica, via Ostiense, via F. Baldelli, viale di San Paolo, lungotevere San Paolo e via Ostiense

Proveniente da San Giovanni: normale itinerario

Linea nMB (intero servizio di giovedì 29 e venerdì 30 giugno)

Proveniente da capolinea Metro Laurentina: da via Ostiense altezza via F. Baldelli, viale di San Paolo, lungotevere San Paolo e via Ostiense

Proveniente da capolinea Metro Rebibbia: normale itinerario

Linea nME (intero servizio di giovedì 29 e venerdì 30 giugno)

Proveniente da via Cristoforo Colombo: da via Ostiense altezza Via F. Baldelli, viale di San Paolo, lungotevere San Paolo e via Ostiense

Proveniente da piazza Venezia: normale itinerario

Foto di repertorio