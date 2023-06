Roma, nuovo Call Center Chiama Roma per i servizi cimiteriali

Il servizio di assistenza telefonica alla cittadinanza sui servizi cimiteriali viene riorganizzato nell’ottica di una maggior razionalizzazione ed efficienza: da oggi, infatti, la sua gestione viene affidata al Contact Center Chiama Roma 060606, che sarà quindi l’unico numero da chiamare per richiedere telefonicamente informazioni o presentare una segnalazione, con la contestuale chiusura del Call Center sinora gestito da AMA.

Ama continua a garantire supporto di secondo livello

Rimane comunque nella competenza dell’Azienda la risoluzione di tutte le casistiche più complesse o che richiedano procedure di approfondimento, grazie al supporto di secondo livello che sarà garantito da AMA attraverso l’utilizzo diretto del sistema CRM di Roma Capitale: in questi casi gli operatori telefonici provvederanno ad apertura di ticket, il cui iter sarà tracciato e reso accessibile, tra le altre cose, tramite il Portale dell’Ente in modalità autenticata (sezione MyRhome – Casa Digitale del Cittadino).

La dichiarazione dell’assessora Sabrina Alfonsi

“Questo servizio, che entra oggi nella sua piena operatività, costituisce un ulteriore tassello del grande lavoro in cui l’Amministrazione è impegnata per rendere più efficienti i servizi cimiteriali, proprio a partire dalle informazioni alla cittadinanza. Il passaggio al Chiama Roma del contatto diretto con l’utenza è il risultato di un progetto che consentirà di aumentare notevolmente il volume delle chiamate gestibili anche riducendo i tempi di attesa, con un tracciamento completo di tutto l’iter. Un miglioramento qualitativo che ha l’obbiettivo di assicurare una gestione delle informazioni al cittadino più tempestiva mantenendo il coordinamento con AMA per la risoluzione delle casistiche più complesse. Una scelta motivata anche dagli ottimi livelli di gradimento da parte dei cittadini, con oltre il 90 per cento di giudizi positivi, della qualità dei servizi offerti dal Chiama Roma 060606” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

