MMA: La palestra HAKA di Marco Ciccone, sforna campioni D.O.C.

Esulta Marco Ciccone l’allenatore di Tiziano Ferranti, il ventitreenne che dalle Case Popolari di Villa Gordiani sabato 24 giugno ha firmato il suo contratto con il CAGE WARRIORS, la più prestigiosa Promotion Europea, dopo aver annientato in Austria ad Innsbruck in appena una manciata di minuti l’imbattuto astro nascente spagnolo Jose De La Cavada.

“Potrete ammirare le prodezze di Tiziano il prossimo 28 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma” dichiara in una nota Marco Ciccone, conosciuto nell’ambiente delle Arti Marziali Miste e al Ministero di Grazia e Giustizia, quale talent scout di ragazzi cresciuti ai margini delle Borgate Romane che grazie alla sua cura e supervisione, lasciandosi alle spalle “la cattiva strada” si dedicano allo sport aprendosi a nuovi orizzonti. La perseveranza del Coach Ciccone nel formare i giovani non ha avuto nessuna battuta d’arresto neanche quando esponenti della malavita romana hanno dato fuoco ai locali della sua Associazione. Non ci resta che seguire le prodezze dei suoi allievi e augurare al Coach buon proseguimento e buon lavoro.