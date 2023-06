Roma, turista vandalizza il Colosseo e scrive il nome della ragazza

Secondo quanto riportato da Roma Today, un turista avrebbe vandalizzato un muro del Colosseo scrivendo con una chiave il nome della sua fidanzata. Ora il giovane rischierebbe una multa da 18mila euro e una denuncia.

Il video incriminante

L’atto vandalico sarebbe stato ripreso in un video da un altro visitatore, che ora circola su tutte le piattaforme e che è stato ricondiviso anche dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Le dichiarazioni di Sangiuliano

In un post su Twitter, in cui condivide foto e video del giovane turista, il ministro scrive: “Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi”.

Foto di repertorio