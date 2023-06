I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 19enne romano, gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

San Basilio, arrestato un 19enne per spaccio di stupefacenti

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane nei pressi della nota piazza di spaccio “La Lupa” che, alla loro vista ha cercato di salire a bordo di un taxi nel tentativo di dileguarsi, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Il 19enne è stato sottoposto ad un controllo accurato dai militari che, a seguito della perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato 14 involucri di cocaina.

Dopo l’arresto è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

Blitz antidroga in varie zone della Capitale

Nel corso di altri blitz antidroga nella Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, altre 6 persone e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti.

In via dei Prati Fiscali, nel corso di mirati controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato un’autovettura con a bordo due donne romane, di 48 e 58 anni. Lo strano nervosismo mostrato dalle occupanti, durante le fasi di identificazione, ha spinto i militari ad approfondire il controllo che ha poi dato esito positivo. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 dosi di cocaina del peso di 7 grammi e della somma contante di 105 euro, ritenuta provento della pregressa attività. Dopo l’arresto le due donne sono state accompagnate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, impegnati nei quotidiani controlli del territorio, transitando nei pressi di un bar di via Prenestina, hanno proceduto al controllo di un uomo di 39 anni, già nota alle forze dell’ordine, notato con fare sospetto, che è stato poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 24 dosi di cocaina del peso di 30,5 g., e ulteriori 30 dosi di crack del peso di circa 13,2 g.

In via Olevano Romano, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 20enne romano, con precedenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari poiché è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un controllo domiciliare del 20enne, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, hanno deciso di effettuare la perquisizione domiciliare al termine della quale hanno rinvenuto e sequestrato 8 grammi di hashish, suddivisa in dosi, e un bilancino di precisione. Dopo l’arresto il giovane è stato ricondotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, a Ciampino, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro, al termine di un prolungato servizio di pedinamento, hanno arrestato due cittadini del Gambia di 25 e 57 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. All’interno di un’abitazione di via Giannutri, in uso ad uno dei due, i militari hanno scoperto la base operativa dove venivano confezionate le dosi di stupefacente e sequestrato 300 grammi di eroina, suddivisa in 11 confezioni, la somma contante di oltre 1000 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio, un bilancino di precisione e vario materiale utile per tagliare e confezionare la droga. Dopo l’arresto i due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.