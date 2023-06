Tragico incidente a Casal Palocco, a Roma: scontro tra due auto, morto un bimbo di soli 5 anni.

Casal Palocco, tragico incidente tra due auto: morto un bimbo di soli 5 anni

Stando alle informazioni riportate dall’Ansa, un bimbo di soli 5 anni è morto in seguito ad un tragico incidente avvenuto in zona Casal Palocco.

Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate: il piccolo era stato immediatamente trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, dove purtroppo è deceduto. Il bimbo viaggiava con la madre che, attualmente, è ricoverata in codice rosso.

Foto di repertorio