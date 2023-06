Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 22 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 giugno 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 giugno 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Nazionale Under 21: Francia – Italia

23:00 Porta a Porta

23:15 TG1 Sera

23:21 Porta a Porta

00:45 RaiNews24

01:18 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’amore a domicilio

23:00 Shake – S1E3 – Gaia

23:24 Shake – S1E4 – Tutti

23:48 Shake – S1E5 – Thomas

00:18 Shake – S1E6 – Beatrice

00:43 Meteo 2

00:50 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Francesco Grillo – Via Dei Matti n°0 – Puntata del 27/09/2022

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6224

21:20 Prima della messa – Bernstein a Caracalla

23:05 100 Opere d’arte tornano a casa

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Sequestro di Persona

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Zelig

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:30 Il Rapimento – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Quello Che C’è Dentro di Te – Chicago Fire

22:15 Finisci Ciò Che Hai Iniziato – Chicago Fire

23:00 Un Regalo Inaspettato – Chicago Med

23:50 Nessuna Buona Azione Resta Impunita… A Chicago – Chicago Med

00:41 Padre Nostro Che Sei A Las Vegas – The Cleaning Lady

01:30 Un Covo di Gangster – The Cleaning Lady

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Piazza Pulita

23:00 Gorky Park

01:20 Tg La7

01:30 Otto e mezzo

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 The crew – Missione impossibile

23:30 Terrore ad alta quota

01:15 Hot Movie – Un film con il lubrificante

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Sei giorni, sette notti

23:35 Ex – Amici come prima!

01:35 Border Security: niente da dichiarare

20 — Venti

20:13 La Contaminazione Da Collaborazione – The Big Bang Theory XI

20:36 La Rigenerazione del Protone – The Big Bang Theory XI

21:04 Asher

23:20 Il Cavaliere del Santo Graal

01:35 Chuck Vs. i Cougars – Chuck II

Rai 4

20:31 Criminal Minds VI ep.10

21:18 Hawaii Five-0 III ep.23

22:03 Hawaii Five-0 III ep.24

22:47 Hawaii Five-0 – S4E1 – Compromessi

23:30 Escobar – Paradise Lost

01:33 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:05 Oltre il Confine – Walker Texas Ranger

21:00 Poseidon

23:10 Free Fall

00:58 La Proposta

Rai 5

20:16 Under Italy – S1E3

21:14 Opera – Simon Boccanegra (Teatro Comunale di Firenze)

23:37 Abbado alla Scala

00:33 Devolution, una teoria Devo

01:30 Rai News Notte

Rai Movie

20:20 Walker: Independence S1E8 – La morte di Mary

21:10 Robocop – Il futuro della legge

22:55 Fuori controllo

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Sette anni in Tibet

Rai Premium

20:15 DOC – Nelle tue mani – S2E2 – La guerra è finita

21:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E5 – La casa dei ricordi

22:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E6 – Come eravamo

23:15 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 03/09/2022

00:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E13 – Operazione Ventaglietto

00:55 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E1 – Vecchi amici

01:40 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E2 – Il mistero

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Sweetwater

23:05 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:15 Flames – Amore o Performance?

01:55 Man Made: costruisci te stesso

Twentyseven

21:22 Nonno scatenato

23:22 L’incredibile storia di Winter il delfino

01:23 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La città invisibile

22:25 I nostri

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Amore mio aiutami

23:55 Il marito

01:45 La cucina di Sonia

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 51

21:10 Flipped – il Primo Amore Non Si Scorda Mai – Love Education

22:56 Un’ Estate per Diventare Grande – Love Education

01:12 X-Style

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Malati di pulito

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:04 Grandi magazzini

23:29 Brancaleone alle Crociate

01:54 Il frullo del passero

Focus

20:00 Armageddon Usa: Uomo Vs Natura – Cose di Questo Mondo VI

21:05 Siamo Soli Nell’Universo? – i Grandi Misteri della Scienza

22:00 Jim Al – Khalili, i Segreti della Fisica e Altre Cose Divertenti, 1

23:00 Jim Al – Khalili, i Segreti della Fisica e Altre Cose Divertenti, 2

00:00 Italia Speciale 2^Parte, 6 – Gli Album di Freedom

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Perception

01:10 Van Der Valk

TOP Crime

20:16 Bollata – The Closer V

21:10 Mi Chiamo Maja – Hamburg Distretto 21 Xiii

22:03 Sei Forte, Papà! – Hamburg Distretto 21 Xiii

22:58 I Baker – Law & Order: Unità Speciale XVII

23:52 Caccia All’Assassino – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:46 Mea Culpa – Law & Order: Unità Speciale Xx

01:40 Vecchi Svitati – Law & Order: Unità Speciale Xx

Italia 2

20:20 Week End con il Padre – Friends

20:45 I Due Bulli – Friends

21:15 The Strangers

22:55 L’ Eccitazione della Prima – The Big Bang Theory

23:20 La Sublimazione della Chiamata Commerciale – The Big Bang Theory

23:45 L’ Ottimizzazione dell’Empatia – The Big Bang Theory

00:10 La Materializzazione della Nonnina – The Big Bang Theory

00:35 La Sommersione di San Valentino – The Big Bang Theory

01:00 Una Famiglia Molto Potente – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:21 Il Suo Nome è Nuovo Mondo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:41 La Mossa di Shanks – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Monte Rosa: La miniera perduta

00:10 Basket Zone

00:40 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:05 Iconologie Quotidiane: Michelangelo Merisi da Caravaggio pt.5

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Sophie Scholl. La rosa bianca

21:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.5 – La scomparsa dei Maya

22:00 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.6 – La terra sommersa di Doggerland

22:50 Italia: viaggio nella bellezza – I bronzi di Riace: storia di un mito – 20/02/2023

23:45 La lista di Schindler- Fuoco amico

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Una Serata Bella per Te, Mogol!

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 (Mediaset Extra)

01:39 Avanti un Altro Story