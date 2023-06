Ferito gravemente in un incidente: vigile del fuoco muore dopo cinque anni

Gianni Cialone, 52 anni e di Monte San Giovanni Campani, è morto dopo cinque anni dal terribile incidente avvenuto in moto sulla strada provinciale della Forca d’Acero.

Vigile del Fuoco di Monte San Giovanni Campano muore dopo cinque anni in seguito ad un terribile incidente

In sella alla sua moto, il vigile del fuoco si era scontrato con un’auto, per cause ancora da chiarire: il terribile incidente era avvenuto nel 2018. Il 52enne, originario di Monte San Giovanni Campano, prestava servizio presso il Comando Provinciale di Roma.

Nella giornata di ieri, 19 giugno 2023, presso una casa di cura di Veroli, è stato purtroppo registrato il decesso dell’uomo, che ha lottato tra la vita e la morte per cinque anni. Le esequie si sono svolte nel pomeriggio di oggi, 20 giugno, a Veroli.

Foto di repertorio