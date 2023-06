Veroli, addio a padre Vincenzo Sirizzotti. Una vita al servizio degli ultimi

Lutto nel mondo ecclesiastico: è morto Padre Vincenzo Sirizzotti, originario del Giglio di Veroli.

Una vita al servizio degli ultimi: addio a Padre Vincenzo Sirizzotti

Padre Vincenzo Sirizzotti, della Provincia Romana dei Frati Cappuccini, è stato per tanto tempo un sacerdote al servizio degli ultimi. Nato al Giglio di Veroli, ha trascorso la sua vita in molte zone povere; tra queste in Africa, tanto che proprio in Madagascar il suo cuore ha smesso di battere.

Domani alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Giglio sarà celebrata una messa in suffragio.