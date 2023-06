Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 giugno 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 giugno 2023: la lista completa

RAI 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 19/06/2023

20:35 Techetechetè

21:30 Blanca – S1E5 – Macchie

23:25 Cose Nostre – Terra Amara

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose Nostre – Terra Amara

00:35 RaiNews24

01:10 Sottovoce

01:40 Overland 22 – Isole Azzorre 1^ parte

02:35 RaiNews24

RAI 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 C.S.I. Vegas S2E8 – Un giglio nel deserto

22:10 C.S.I. Vegas S2E9 – Il Basilisco

22:55 C.S.I. Vegas S2E10 – Virale

23:40 Underdog – Ho scommesso su di me – Edwige Fenech e Luigi Busà – 19/06/2023

00:44 Meteo 2

00:50 I Lunatici

02:20 Casa Italia del 19/06/2023

03:50 Jesus Rolls – Quintana è tornato!

RAI 3

20:00 Blob – Puntata del 19/06/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Mario Brunello e Giovanni Sollima – 22/09/2022

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 19/06/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 19/06/2023 EP6221

21:20 Report – Puntata del 19/06/2023

23:15 Federica Pellegrini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 19/06/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 O anche no – Puntata del 18/06/2023

02:00 Protestantesimo – “Casa dolce casa?” – 11/06/2023

02:20 RaiNews24

RETE 4

20:30 Controcorrente

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Senso di Colpa – Training Day

01:47 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:09 Gialloparma (Di A. Bevilacqua)

04:08 Ridiamoci Sopra 1982

CANALE 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:35 Tg5

02:09 Meteo.It Tg5 Notte

02:10 Paperissima Sprint Estate

02:57 Vivere IV

03:57 Elisa di Rivombrosa

04:41 Fuoco Amico Tf45 – Eroe per Amor

ITALIA 1

20:30 Incontro A New Orleans – II Parte – N.C.I.S. New Orleans

21:21 White Elephant – Codice Criminale (Di J. V. Johnson)

23:20 Poliziotto in Prova

01:16 Il Giorni Dei Morti e Dei Sadici – Prodigal Son

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Kurt Russell – Celebrated

02:55 Drew Barrymore – Celebrated

03:18 La Città Ideale – Leonardo: L’Uomo Che Anticipò il Futuro

04:04 Fort Rozz – Supergirl

LA 7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Yellowstone

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

02:20 Camera con vista

02:45 Bell’Italia in viaggio

03:45 L’aria che tira

04:40 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8

20:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:25 GialappaShow

02:00 Mardi Gras – Fuga dal college

03:35 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

NOVE

20:25 LBA Playoff (live)

22:40 Little Big Italy

00:25 Border Security: niente da dichiarare

20 -VENTI

20:13 La Dissonanza A Lunga Distanza – The Big Bang Theory X

20:38 Qualificazioni Europei 2024: Francia-Grecia

22:48 Mission: Impossible III

01:15 Magazine Champions League 2023

02:03 Chuck Vs. la Crown Victoria

02:43 Chuck Vs. L’Amante Segreta

03:23 Patto O Non Patto – Champions

03:43 Il Poster di Matt Bomer – Champions

04:03 Tutti in Scena – Champions

RAI 4

20:31 Criminal Minds VI ep.7

21:19 Blood & Treasure S2E5

22:01 Blood & Treasure S2E6

22:44 Kingsman – Il Cerchio d’Oro

01:09 Anica appuntamento al cinema

01:12 Trappola in fondo al mare

03:01 Le regole del delitto perfetto S5E1

03:42 Le regole del delitto perfetto S5E2

IRIS

20:05 L’ Assassino Dei Fast Food – Walker Texas Ranger i

21:00 The New World

00:01 United 93

02:11 Note di Cinema

02:16 The Beatles (R. Howard)

04:36 La Regola del Sospetto

RAI 5

20:19 Ghost Town: Gairo (Sardegna) – E8

21:15 Be My Voice

22:40 L’altro ‘900 – S4E1

23:38 Rock Legends – INXS

00:23 Classic Albums – Nirvana: Nevermind

01:12 Rai News Notte

01:14 Strinarte – Il cielo in terra S1E6

01:58 Ghost Town: Gairo (Sardegna) – E8

02:54 Evolution – Il viaggio di Darwin pt. 187

RAI MOVIE

20:20 Walker: Independence S1E2 – A casa del nemico

21:10 Un re per quattro regine

22:40 Ultima notte a Warlock

00:50 Grey Owl – Gufo grigio

02:45 I villeggianti

RAI PREMIUM

20:20 DOC – Nelle tue mani – S1E12 – L’imprevisto

21:20 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E13 – Operazione Ventaglietto

22:05 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E1 – Vecchi amici

22:55 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E2 – Il mistero

23:40 Sex – Sesso e disabilità. Sexting e dati – Puntata del 04/09/2022

00:40 Sei donne. Il mistero di Leila – S1E3

01:35 Sei donne. Il mistero di Leila – S1E4

02:25 La Squadra – S3E18

CIELO

20:20 Affari di famiglia

21:20 Bliss – Attimi di piacere

23:00 Planet Sex con Cara Delevingne

00:00 Man Made: costruisci te stesso

01:50 Greta

03:20 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

TWENTYSEVEN

21:13 TU, IO E DUPREE

23:20 Scuola di Polizia 6: La citta’ e’ assediata

00:54 Hazzard

02:32 Detective in corsia

04:04 Celebrated: Le grandi biografie

TV 2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Karol, un uomo diventato Papa

22:40 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

23:15 Santo Rosario

LA7D

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 Like – Tutto ciò che Piace

02:40 I menù di Benedetta

LA5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 45

21:10 Rosamunde Pilcher: la Scrittrice Scomparsa e L’Amore

23:10 La Verdad I, 4 – Le Verità Nascoste i

00:57 Lontano Da Te, 1

02:44 Love Is in The Air I, 143

03:24 Una Vita X , 642 – una Vita X – L’Album Dei Ricordi

04:04 924 – Centovetrine V

REAL TIME

20:30 Casa a prima vista

21:30 Amiche al limite

23:20 Vite al limite

CINE 34

21:06 Le Comiche 2

22:58 Com’e’ dura l’avventura

00:57 Pierino medico della SAUB

02:26 Zitti e mosca

03:59 Dentro lo schermo – filler cine34

04:35 Ridera’ (Cuore matto)

FOCUS

20:00 Il Triangolo delle Bermude dello Spazio – Cose di Questo Mondo VI

21:05 L’ Enigma di Cleopatra

23:00 La Daga di Tutankhamon – i Grandi Misteri della Scienza

00:00 Einstein And Hawking: Unlocking The Universe, 1 – Einstein e Hawking:…

01:00 Einstein And Hawking: Unlocking The Universe, 2 – Einstein e Hawking:…

02:00 I Buchi Neri – Universo Ai Raggi X II

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:43 19/06/2023 – Meteo Focus

02:45 Città Fantasma – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo i

03:30 I Giovani Animali del Deserto – Into The Wild: India

04:15 I Sopavvissuti delle Pianure – Africa: Predatori Letali i

GIALLO

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Vera

23:10 Shetland

01:20 Van Der Valk

03:10 Nightmare Next Door

04:05 Delitti di provincia

TOP CRIME

20:16 Doppia Finzione – The Closer IV

21:10 Il Figlio – C.S.I. Miami VI

22:03 Pericolo On Line – C.S.I. Miami VI

22:58 Amicizie di Vecchia Data – Law & Order: Unità Speciale XVII

23:52 Patologia Criminale – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:45 Candidato per il Crimine – Colombo

02:34 Scacco Matto – C.S.I. New York II

03:27 Ballando con i Pesci – C.S.I. New York II

04:23 The Sinner II , 1

ITALIA 2

20:20 Gli Spendaccioni – Friends

20:50 Allergia Al Kiwi – Friends

21:25 La Finta Ereditiera – i Griffin

21:55 Robot Brian – i Griffin

22:20 Trans-Grasso – i Griffin

22:45 Annie Oakie – Duncanville

23:10 Quel Jing-Le per Bambini! – Duncanville

23:35 L’ Insufficienza dell’Elio – The Big Bang Theory

00:00 La Risonanza di Spock – The Big Bang Theory

00:25 L’ Osservazione dell’Appuntamento Misterioso – The Big Bang Theory

00:55 La Permutazione Platonica – The Big Bang Theory

01:20 La Riverberazione del Tormentone – The Big Bang Theory

01:45 Tempo di una Sanguinosa Battaglia – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

02:05 Quanti Anni – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya-The Lost Canvas

02:25 Sii Te Stesso – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya-The Lost Canvas

02:45 La Disperazione di Franky – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

03:10 L’ Ultimo Ostacolo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

03:35 La Forza della Disperazione – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

03:55 I Soliti Idioti i , 7

04:15 I Soliti Idioti i , 8

DMAX

21:25 Life Below Zero

23:15 WWE Raw

01:15 Moonshiners: la sfida

03:05 Moonshiners

03:55 Ce l’avevo quasi fatta

RAI STORIA

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Rasna, il nome degli Etruschi

21:10 Italia: viaggio nella bellezza – I bronzi di Riace: storia di un mito – 20/02/2023

22:05 Storia delle nostre città – Genova – 16/09/2020

22:55 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Atto finale. Il ritorno

23:55 Siti italiani del patrimonio mondiali UNESCO. I portici di Bologna

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Piero Martin – Puntata del 19/06/2023

01:05 Passato e Presente – Rasna, il nome degli Etruschi

01:45 La grande sfida – L’uomo e l’ambiente 1800-1972

02:40 Gli italiani al Polo Nord. La tragedia del Dirigibile Italia

03:20 ’14-’18 Storie della Grande Guerra – Quel che resta della guerra. I recuperanti

03:50 L’Europa verso la catastrofe. La Guerra civile

MEDIASET EXTRA

21:40 Solo, 3

23:20 Solo, 4

01:21 Caduta Libera

02:18 Tgcom24

02:20 Non è la Rai