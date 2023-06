Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 15 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 giugno 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 giugno 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio – UEFA Nations League 2022/23, Semifinale: Spagna – Italia

23:00 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

00:45 RaiNews24

01:18 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Qualcosa di speciale

23:15 DigitalWorld vs Fake News. Come combattere le Fake News pt.2

23:50 Shake – S1E1 – Thomas

00:15 Shake – S1E2 – Beatrice

00:41 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Sonia Bergamasco – 20/09/2022

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6218

21:20 Un posto al sole – EP6219

21:45 Le donne di Pasolini

23:30 100 Opere d’arte tornano a casa

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:54 Remo e Romolo (Storia di Due Figli di una Lupa)

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Riassunto – la Ragazza e L’Ufficiale

21:21 La Ragazza e L’Ufficiale

23:57 Anticipazione – la Ragazza e L’Ufficiale

00:00 Piacevolmente Stordito – Station 19 IV

Italia 1

20:30 Angeli Sulla Terra – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Passionale e Rapido – Chicago Fire

22:15 Ti Proteggo Io – Chicago Fire

23:00 Forzature Controproducenti – Chicago Med

23:50 Come un Serpente Che Cambia Pelle – Chicago Med

00:41 La Ghiacciaia – The Cleaning Lady

01:30 La Missione della Madre – The Cleaning Lady

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Piazza Pulita

23:30 Ipotesi di reato

01:35 Otto e mezzo

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Donne, regole… e tanti guai!

23:40 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

02:15 Finalmente maggiorenni

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Killers

23:35 Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana

01:40 Airport Security: Europa

20 — Venti

20:13 La Dissipazione della Memoria – The Big Bang Theory X

20:36 Il Turbamento della Separazione – The Big Bang Theory X

21:04 10.000 A.C.

23:25 C’è Solo un Presidente

01:13 Chuck Vs. il Tango

01:53 Chuck Vs. il Diamante

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.5

21:19 Hawaii Five-0 III ep.20

22:05 Hawaii Five-0 III ep.21

22:48 Hawaii Five-0 III ep.22

23:33 Rogue – Il solitario

01:16 Anica appuntamento al cinema

01:19 Cocaine – La vera storia di White Boy Rick

Iris

20:05 Una Veterinaria in Gamba – Walker Texas Ranger

21:00 Resa Dei Conti A Little Tokyo

22:46 Colpo A Rischio

00:47 A Wong Foo, Grazie di Tutto! Julie Newmar

Rai 5

20:22 Ghost Town: Roghudi (Calabria) – E6

21:16 Elektra (Salisburgo, Franz Welser-Möst)

23:16 Rock Legends – Billy Idol

23:59 Genesis – When In Rome

01:28 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Ad Astra

23:15 The Tourist

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 DOC – Nelle tue mani – S1E8 – Il giuramento di Ippocrate

21:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E3 – Verità difficili

22:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E4 – Vie di fuga

23:15 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 29/06/2022

00:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E10 – Cuore nero

00:50 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E11 – Conflitto d’interessi

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Volo Pan Am 73

23:40 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:45 Public Sex, Private Lives

Twentyseven

21:14 Il viaggio delle ragazze

23:39 Il segreto del mio successo

01:37 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Incompreso – L’ultimo sole d’estate

22:30 Essere fuoco, l’ideale di Chiara Lubich

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Harry, ti presento Sally…

23:20 Manhattan

01:10 La cucina di Sonia

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 41

21:10 Billy Elliot – Dance It Up!

23:15 This Is Beat – Sfida di Ballo – Dance It Up!

01:00 X-Style

01:37 Due Mamme di Troppo I, 5

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:20 Vite al limite

Cine34

21:05 Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste

23:16 Toto’ e Peppino divisi a Berlino

01:10 Il mio West

Focus

20:16 La Foresta Dei Nazisti – Cose di Questo Mondo VI

21:15 La Daga di Tutankhamon – i Grandi Misteri della Scienza

22:16 Einstein And Hawking: Unlocking The Universe, 1 – Einstein e Hawking

23:15 Einstein And Hawking: Unlocking The Universe, 2 – Einstein e Hawking

00:16 Mondi Sotteranei, 5 – Gli Album di Freedom

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Perception

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Morte Improvvisa – The Closer IV

21:10 L’ Insegnante – Hamburg Distretto 21 Xiii

22:03 La Lotteria – Hamburg Distretto 21 Xiii

22:58 Immunità Garantita – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:52 Giustizia Manipolata – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:46 Prenditi Cura di Loro – Law & Order: Unità Speciale Xx

Italia 2

20:20 Pensaci Prima di Parlare – Friends

20:45 Amore Tra i Denti – Friends

21:15 Zombies – la Vendetta Degli Innocenti

23:10 Il Momentum Matrimoniale – The Big Bang Theory

23:35 L Oscillazione della Separazione – The Big Bang Theory

00:00 La Corrosione dell’Addio Al Celibato – The Big Bang Theory

00:25 L’ Approssimazione del 2003 – The Big Bang Theory

00:50 L’ Applicazione della Perspirazione – The Big Bang Theory

01:20 La Vittoria di Zoro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:40 Colpo di Scena – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Questo strano mondo con Marco Berry

00:10 Basket Zone

00:40 Moonshiners

Rai Storia

20:00 Iconologie Quotidiane: Michelangelo Merisi da Caravaggio pt.5

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Boat People. Un salvataggio italiano

21:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.3 – Il mistero dei popoli del mare

22:00 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.4 – La città perduta di Helike

22:50 Siti italiani del patrimonio mondiali UNESCO Next50 – Cinquant’anni di Patrimonio Mondiale Unesco

23:50 Spie Eros Vecchi: il rivoluzionario in camicia nera

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Maurizio Ferraris

01:10 Passato e Presente – Boat People. Un salvataggio italiano

Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition 1°Tv

00:35 L’Isola Dei Famosi Extended Edition