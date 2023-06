Roma, tragico incidente su via Salaria: morto un motociclista

Tragico incidente a Roma, su via Salaria, stanotte, 14 giugno 2023: morto un motociclista di 60 anni.

Via Salaria, tragico incidente a Roma: morto un uomo

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti riportata da Fanpage.it, l’uomo in sella alla sua moto si sarebbe schiantato contro un guard-rail, finendo poi in un fossato. Le cause del tragico incidente sono ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine: indagini in corso per ricostruire quanto successo.

Durante l’operazione dei consueti rilievi, il tratto di strada interessato in direzione Grande Raccordo Anulare è stato interdetto al traffico. Al momento, non è ancora stata rivelata l’identità della vittima.

Foto di repertorio