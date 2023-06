Grottaferrata, tir contromano: coinvolte sei auto, diversi feriti

Alle ore 12:35 di oggi, 14 giugno 2023, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Anagnina, a Grottaferrata, con due Aps (15/A e 21/A) per un incidente stradale.

Tir contramano su via Anagnina: sei feriti, di cui due in codice rosso

L’incidente è stato provocato da un tir, che per cause al momento imprecisate, percorreva un tratto di strada contro senso.

Sei le vetture coinvolte, sei le persone ferite; due di loro trasportate in ospedale in codice rosso solo dopo essere state estratte dalle lamiere delle rispettive auto in cui viaggiavano.

Personale sanitartio del 118 e FF.OO sul posto. Potrebbero seguire aggiornamenti.