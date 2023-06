I fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, sono stati condannati anche per spaccio di cocaina: la decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione.

La Cassazione condanna i fratelli Bianchi per spaccio e tentata estorsione

Stando a quanto riportato dall’Ansa, i due fratelli, attualmente in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati condannati a quattro anni e sei mesi di reclusione ciascuno per spaccio e tentata estorsione.

I Bianchi sarebbero stati inchiodati proprio dalle tante intercettazioni delle conversazioni avvenute con i clienti.

Inoltre, i due fratelli sono stati condannati anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende per l’assenza di validi motivi che potessero giustificare l’appello alla Suprema Corte.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio