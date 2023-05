Roma, danneggiata la targa in memoria di Willy Monteiro Duarte

Vandalizzata la targa nel parco di via Guglielmo Pepe a Roma in memoria di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nel settembre del 2020.

Roma, danneggiata la targa in ricordo di Willy

“Vittima dell’odio e della violenza, per non aver fatto finta di non vedere”: recitava così il pannello in memoria di Willy nel parco del primo municipio della Capitale.

Molto probabilmente la targa sarebbe stata danneggiata e divelta nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2023; rimane da capire chi abbia potuto commettere un gesto tanto esecrabile. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto dalla pagina Facebook dell’ANPI Colleferro “La staffetta partigiana”