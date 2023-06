Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 giugno 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 giugno 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Techetechetè

21:30 Gli anni più belli

23:45 Porta a Porta

00:00 TG1 Sera

00:03 Porta a Porta

01:30 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:25 RaiNews24

03:00 Movie Mag

03:30 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Spirale di bugie – Episodio 1

23:00 Calcio, Mondiali Under 20 – Semifinale: Italia – Corea del Sud

00:58 Meteo 2

01:00 I Lunatici

02:30 Radiocorsa

3Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Neri per Caso – Puntata del 13/09/2022

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6213

21:20 Un posto al sole EP6214

21:45 Indovina chi viene a cena – La polpetta avvelenata

23:25 100 Opere d’arte tornano a casa

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Newton. Pt.9 – Le ragioni del sonno

02:15 RaiNews24

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Pensa in Grande

01:57 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:17 Il Successo

04:05 Cuori Solitari – College

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Zelig

00:55 Tg5

01:29 Meteo.It Tg5 Notte

01:30 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:17 Il Bosco

04:09 Vivere IV

6Italia 1

20:30 Isolamento – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Un Ufficiale Grintoso – Chicago Fire

22:15 Il Pezzo Mancante – Chicago Fire

23:00 Cambiare è Difficile – Chicago Med

23:50 è Tutto Lecito per il Bene del Paziente? – Chicago Med

00:41 Sport Mediaset Road To Istanbul

01:17 L’ Imitatore – Prodigal Son

02:06 Studio Aperto – la Giornata

02:18 Jodie Foster – Celebrated

02:40 Richard Gere – Celebrated

03:03 La Storia Proibita III , 3

03:46 Risentimenti – Everwood

04:26 Una Vita Da Accettare – Everwood

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Piazza Pulita

23:30 La promessa dell’assassino

01:30 Otto e mezzo

02:10 ArtBox

02:50 L’aria che tira

04:45 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Made in Italy – Una casa per ritrovarsi

23:20 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

02:05 Hungover Games – Giochi mortali

03:25 Lady Killer

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 The November Man

23:30 L’Immortale

01:50 Highway Security: Spagna

20Venti

20:13 Il Rilievo della Geologia – The Big Bang Theory X

20:36 La Proprietà Divisione-Collisione – The Big Bang Theory X

21:04 Momentum

23:14 In The Blood

01:22 Io Sono Bane! – Gotham V

02:02 Che Cosa Hanno Fatto? – Gotham V

21Rai 4

20:32 Criminal Minds V ep.23

21:20 Hawaii Five-0 III ep.17

22:05 Hawaii Five-0 III ep.18

22:52 Hawaii Five-0 III ep.19

23:33 Beckett

01:21 Anica appuntamento al cinema

01:23 The Betrayed

03:01 Quantico S3E3

03:42 Quantico S3E4

22Iris

20:05 Allarme Uragano – Walker Texas Ranger I

21:00 Alaska

23:19 Fuoco Assassino

01:55 Papà è un Fantasma

03:22 Femme Fatale

23Rai 5

20:25 Punto di svolta: Marguerite Yourcenar – E7

21:15 Concerto per Milano 2023

22:56 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

23:56 Rock Legends: Diana Ross and The Supremes

00:20 Bee Gees – In Our Own Time – E1

01:20 Rai News Notte

03:35 Museo MAN

03:46 Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

03:59 Evolution – Il viaggio di Darwin pt. 177

24Rai Movie

21:10 Valerian e la città dei mille pianeti

23:25 Cena con delitto – Knives Out

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

01:45 I figli della notte

03:05 Bernie il delfino

25Rai Premium

21:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E1 – Ricominciare

22:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E2 – La seconda possibilità

23:15 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 28/06/2022

00:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E7 – Frequentazioni pericolose

26Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Monolith

23:00 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:10 Cookie e Emily, due squillo a Londra

01:10 Escort Boys

02:10 Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

03:20 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

21:11 Codice: Swordfish

22:58 40 anni vergine

01:05 Hazzard

02:40 Detective in corsia

04:13 Celebrated: Le grandi biografie

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Isole

22:30 One life

00:00 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Malory Towers

23:55 Le quattro piume

02:25 La cucina di Sonia

02:55 I menù di Benedetta

30La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 30

21:10 Saranno Famosi – Dance It Up!

23:35 Bravetown – Dance It Up!

01:41 X-Style

02:10 Due Mamme di Troppo I

31Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:20 Sorelle al limite

23:10 Vite al limite

34Cine34

21:06 Noi uomini duri

23:04 L’agenzia dei bugiardi

01:09 La fame e la sete

02:44 Contro 4 bandiere

35Focus

20:15 Alla Ricerca di El Dorado – Cose di Questo Mondo III

21:15 Il Lato Oscuro della Luna – i Grandi Misteri della Scienza

22:15 Supertempeste Solari – i Grandi Misteri della Scienza

23:15 Scoperte e Permessi Speciali, 4 – Gli Album di Freedom

38Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Perception

01:10 L’Ispettore Barnaby

03:10 Nightmare Next Door

04:05 Murder by Numbers

39TOP Crime

20:16 Caccia All’Uomo – The Closer III

21:10 Sulla Strada – Hamburg Distretto 21 XIII

22:03 Infrangibile – Hamburg Distretto 21 XIII

22:58 Modus Operandi – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:52 Il Passato Ritorna – Law & Order: Unità Speciale XVI

49Italia 2

20:20 Il Gruppo di Sostegno – Due Uomini e 1/2

20:45 Il Benservito – Due Uomini e 1/2

21:15 30 Giorni di Buio

23:25 Split

01:40 Il Passaggio Segreto – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:15 Franky Si Scatena – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:35 Chopper e la Sfera Rombante Proibita – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:55 I Frutti dell’Albero Dorato della Pioggia – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

03:15 Il Giorno del Vento Piacevole – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

52DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Questo strano mondo con Marco Berry

01:05 Moonshiners

03:50 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:05 Storie benemerite – L’altra metà in uniforme

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Gli italiani nelle scuole del Comintern

21:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.1 – La fine dell’Impero Accadico

22:05 a.C.d.C. Apocalissi del passato. p. 2 – La distruzione di Sodoma: tra leggenda e realtà

23:00 Italia viaggio nella bellezza – Leonessa d’Italia. Il Museo del Risorgimento di Brescia – 05/06/2023

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Davide Susanetti

55Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition

00:35 L’Isola Dei Famosi Extended Edition