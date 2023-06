Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 giugno 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 giugno 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Techetechetè

21:30 Sognando Parigi

23:10 Porta a Porta

23:25 TG1 Sera

23:32 Porta a Porta

00:55 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:50 RaiNews24

02:23 Che tempo fa

02:25 Overland 19 – Le Indie di Overland – Delhi: l’India in una città

03:15 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S6E19 – Mezze misure

22:10 The Good Doctor S6E20 – Fortunato

23:00 Pallottole in libertà

00:47 Meteo 2

00:55 I Lunatici

02:15 Casa Italia

03:45 Eat Local – A cena coi vampiri

3Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Niccolò Fabi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6212

21:25 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Sorgente di vita – Puntata del 04/06/2023

01:45 Sulla via di Damasco – Puntata del 04/06/2023

02:20 RaiNews24

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:50 Dalla Parte Degli Animali

02:05 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:25 Squillo

03:56 Fantasmi e Ladri

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Tutto è Indefinito – New Amsterdam V

22:30 Inganno Perfetto – New Amsterdam V

23:30 Un Grande Giorno – New Amsterdam V

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:06 Di Nuovo in Gioco

03:20 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

04:07 Vivere IV

6Italia 1

20:30 Problema Doppio – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Great Wall

23:20 Doa: Dead Or Alive

00:45 Sport Mediaset Road To Istanbul

01:20 Il Caso Si Ingrossa – Trial & Error

01:45 Un Cambio Nella Difesa – Trial & Error

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Leonardo Dicaprio – Celebrated

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8TV8

20:00 Prepartita Conference League

20:55 UEFA Europa Conference League finale Fiorentina-West Ham

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:30 American Pie 6: Beta House

02:10 Coppie che uccidono

03:00 Lady Killer

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Viva l’Italia

23:30 Giuseppe Giacobazzi in “Io ci sarò”

01:50 Highway Security: Spagna

20Venti

20:13 L’ Elasticità della Veridicità – The Big Bang Theory X

20:36 La Concupiscenza del Concepimento – The Big Bang Theory X

21:04 In The Blood

23:20 Mission: Impossible 2

01:45 Niente di Scioccante – Gotham V

02:25 Il Processo di Jim Gordon – Gotham V

21Rai 4

20:32 Criminal Minds V ep.22

21:18 Kidnap

22:55 The Midnight Man

00:27 Vivarium

02:08 Quantico S3E1

02:48 Quantico S3E2

03:28 Ransom S2E8 Il cerbiatto

22Iris

20:05 Il Cacciatore di Taglie – Walker Texas Ranger I

21:00 Terminator 2: il Giorno del Giudizio

23:48 Deep Impact

02:15 Virtual Lies

03:49 Cobra

23Rai 5

20:59 Ghost Town: Apice (Campania) – E2

21:15 Art Night Puntata 26 – Piero della Francesca

22:16 Rock Legends: Tina Turner

23:01 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1

00:02 Rock Legends: Ramones

00:25 David Gilmour Live at Pompei

01:23 Rai News Notte

01:25 I promessi sposi (1989) – E3

02:43 Ghost Town: Apice (Campania) – E2

03:42 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E15

24Rai Movie

21:10 Vivere

23:05 Movie Mag

23:35 Io e lei

01:25 Bernie il delfino

02:50 Lacrime delle Dolomiti di Sesto

25Rai Premium

21:20 Sei donne – Il mistero di Leila – S1E1

22:20 Sei donne – Il mistero di Leila – S1E2

23:15 Le indagini di Lolita Lobosco S1E1 – La circonferenza delle arance

01:15 La Squadra – S3E10

03:00 Zoom! – Il cibo in TV

03:35 Sea Patrol S1E5 – Controllo radar

26Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Tornado Valley

23:10 Febbre nelle notti d’estate

27Twentyseven

21:12 40 anni vergine

23:22 Quasi amici

01:23 Hazzard

02:57 Detective in corsia

04:29 Celebrated: Le grandi biografie

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Casa Howard

22:55 La casa sulla roccia

23:20 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Ghost Whisperer

00:50 La cucina di Sonia

01:20 La Mala Educaxxxion

02:45 I menù di Benedetta

30La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 27

21:10 Jenny’s Wedding – Battibecchi D’Amore

23:10 Jackie & Ryan – Battibecchi D’Amore

00:58 Callas Onassis, 2 – Callas e Onassis

31Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e la mia ossessione

23:00 The Bad Skin Clinic

34Cine34

21:05 Una donna per amica

22:52 Il mio West

00:50 Prestazione straordinaria

02:37 Cose di Cosa Nostra

04:07 Carnera – The Walking Mountain

35Focus

20:15 Inferno Siberiano – Cose di Questo Mondo III

21:15 Una Vita in Volo – Le Meraviglie del Parco di Yellowstone

22:15 Parco di Yellowstone – Lungo il Fiume Selvaggio

23:15 La Caduta dell’Aereo Invisibile – Indagini Ad Alta Quota XXII

38Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Vera

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 L’Ispettore Barnaby

03:10 Nightmare Next Door

04:05 Murder by Numbers

39TOP Crime

20:15 Fortuna Cieca – The Closer III

21:10 Accredo – Law & Order: Unità Speciale XX

22:04 Esilio – Law & Order: Unità Speciale XX

22:59 Il Mostro di Glasgow – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:53 Privilegi Matrimoniali – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:46 Quam Innocentum Damnari – Harrow III

01:39 Ab Initio – Harrow III

21:15 Split

23:55 Lupin e Le Profezie di Nostradamus – Animazione

01:50 Alla Ricerca delle Cinque Chiavi – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 La Trasformazione di Kaku e Jabura – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:30 Sanji, il Gentiluomo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:50 Il Braccialetto delle Preghiere – I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

52DMAX

21:25 Nudi e crudi Francia

00:10 Moonshiners: la sfida

01:05 Moonshiners

03:45 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:05 Storie benemerite – Portatori di pace nel mondo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Lincoln e l’abolizione della schiavitù

21:10 Mixer – Vent’anni di televisione – Puntata del 01/06/2023

21:55 1939-1945. La II Guerra Mondiale – L’Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale

22:45 Italiani – Pippo Baudo, la cultura si fa spettacolo

23:45 Il piano Marshall

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

55Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition

00:35 L’Isola Dei Famosi Extended Edition

04:02 Tgcom24 (Mediaset Extra)