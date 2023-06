Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 2 giugno 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 giugno 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 giugno 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 02/06/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 02/06/2023

21:30 Tutti i sogni ancora in volo – Puntata del 02/06/2023

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S6E17 – Seconde opportunità e rimpianti passati

22:10 The Good Doctor S6E18 – Fino in fondo

23:00 ATuttoCalcio

00:04 Meteo 2

00:10 Paradise. La finestra sullo showbiz

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

Rai 3

20:00 Atletica Leggera – Diamond League 2023, 3a tappa: Golden Gala

22:00 Le montagne della cultura

23:35 Ossi di seppia – Quello che ricordiamo – 1994, la discesa in campo

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Parlamento Magazine

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Notturno (di Gianfranco Rosi)

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Bad Beat – All Rise II

01:45 105 Classics Fever la Radio – Parte 2

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Buongiorno Papà

23:45 Alzati, in Piedi – Station 19 IV

00:40 Tg5

01:14 Meteo.It Tg5 Notte

01:15 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

Italia 1

20:30 Bambini Sperduti – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Overdrive

23:15 Autobahn – Fuori Controllo

01:08 Una Distrazione Indesiderata – Trial & Error

01:31 Il Braccio Destro – Trial & Error

01:56 Studio Aperto – la Giornata

02:08 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Due sotto il burqa

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

00:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:40 I migliori Fratelli di Crozza

23:10 La confessione

00:20 Zelensky – Nel centro del mirino

01:10 Segreti fatali

20 — Venti

20:13 La Soluzione del Sostituto in Coda – The Big Bang Theory IX

20:36 La Convergenza della Convergenza – The Big Bang Theory IX

21:04 Macchine Mortali

23:44 Scontro Tra Titani

01:49 L’ Inizio della Fine – Gotham IV

Rai 4

20:35 Criminal Minds V ep.19

21:20 Il giorno sbagliato

22:45 Arctic

00:19 Anica appuntamento al cinema

00:22 Wonderland pt.35 – Speciale Far East Film Festival 2023 – 30/05/2023

00:58 Hole – L’abisso

Iris

20:05 Scontro Finale – II Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Caccia A Ottobre Rosso

23:45 Il Pescatore di Sogni

01:53 Being Flynn

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E9 – Chicago – Champaign

21:14 Concerto per la Festa della Repubblica 2023

22:29 Prima della Prima – Lucia di Lammermoor

23:00 Save the Date 2022-2023 Puntata 32

23:32 David Gilmour Live at Pompei

00:31 Barry White – Let The Music Play

Rai Movie

21:10 Storia di noi due

22:50 Le Idi di marzo

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

00:30 Gli inesorabili

Rai Premium

21:20 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E5

22:15 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E6

23:05 De Gasperi – L’uomo della speranza E1

00:50 De Gasperi – L’uomo della speranza E2

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Sade – Segui l’istinto

23:05 Provocazione

00:30 Escort Boys

01:30 Toy Boy turchi – Uomini di piacere

Twentyseven

21:10 Wild Wild West

23:01 Fermati, o mamma spara

00:33 Hazzard

01:24 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il potere della parola

23:05 Alcide De Gasperi, mio padre

00:05 Effetto Notte – TV2000

00:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno

21:10 Ti Odio, Ti Lascio, Ti… – Funny Friday

23:15 New York Academy

01:00 5 – Cuore

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:25 Pensavo fosse amore

22:55 Body Bizarre

Cine34

21:05 Bianco rosso e Verdone

23:17 C’era un cinese in coma

01:24 L’iinsegnante viene a casa

Focus

20:16 La Lancia Sacra – Cose di Questo Mondo III

21:15 L’ Aereo Che Salverà il Mare

22:15 Nausicaà- L’Acquario Più Grande D’Europa

23:15 Tutankhamon: Storia di un Tesoro Maledetto

00:15 I Geroglifici Segreti delle Piramidi

01:15 Tg5 Start

01:18 Mountain Impact – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 E-Planet, 22 – E-Planet

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Linea di Confine – The Closer II

21:10 Delitto in Alsazia

22:58 Una Casa per Noah – Law & Order: Unità Speciale Xv

23:52 Ragazze Scomparse – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:45 Compleanno Indimenticabile (Un ) – Hamburg Distretto 21 Xiii

01:38 La Grande Esplosione – Hamburg Distretto 21 Xiii

Italia 2

20:20 Maschio, Maschio! – Due Uomini e 1/2

20:45 Lo Scroccone Dei Sentimenti – Due Uomini e 1/2

21:15 Oculus – il Riflesso del Male

23:20 La Città Verrà Distrutta All’Alba (Di B. Eisner)

01:20 La Tragedia di Ohara – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:05 Fuga Dall’Isola di Ohara – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

20:55 LBA Playoff

23:15 La dura legge dei Cops

00:10 Basket Zone

00:40 Moonshiners

Rai Storia

20:10 Storie Benemerite – Tutti gli uomini del Presidente

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – 1946. La nascita della Repubblica

21:10 Telemaco p.6

22:10 Duegiugno46 – Il giorno che divenne festa

23:00 L’assemblea costituente

23:10 Italiani con Paolo Mieli – Francesco Saverio Nitti, l’ottimismo dell’agire

00:05 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Silvia Romani – Puntata del 02/06/2023

01:05 Passato e Presente – 1946. La nascita della Repubblica

01:45 Lettere da Barbiana

Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition 1°Tv

00:35 L’Isola Dei Famosi Extended Edition