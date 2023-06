Codacons: “Taxi introvabili a Roma. Presentato esposto a Procura e Corte dei Conti”

Di seguito il comunicato stampa inviato da Codacons.

Sulla grave situazione dei taxi che si sta registrando da giorni nella capitale, il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Corte dei Conti del Lazio, chiedendo l’intervento della Guardia di Finanza affinché si faccia luce sul grave disservizio all’utenza e si accertino i danni subiti dalla città, specie sul fronte del turismo.

Le code di cittadini e turisti in attesa di un taxi alla Stazione Termini, oltre ad essere una immagine vergognosa per una metropoli come Roma, rappresentano una violenza nei confronti degli utenti, privati di un servizio essenziale e del loro diritto alla circolazione – spiega il Codacons – Crediamo ci siano gli estremi per un intervento della magistratura, teso ad accertare le cause del grave disservizio che si protrae da tempo e possibili fattispecie come quella di interruzione di pubblico servizio.

Tuttavia, di fronte all’immobilismo della magistratura che nonostante decine di esposti contro l’emergenza taxi non sembra voler intervenire sull’argomento, abbiamo deciso di rivolgerci anche alla Corte dei Conti del Lazio, chiedendo di avviare una indagine per i profili di propria competenza, avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza, tesa a verificare i turni e le presenze dei tassisti e se l’assenza di taxi in città possa determinare danni sul piano erariale, in considerazione della grave lesione subita dall’immagine di Roma agli occhi del mondo, e delle possibili ricadute sul turismo – conclude l’associazione.

