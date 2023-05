Sono stati ulteriormente rafforzati, secondo l’indicazione del Ministro dell’interno, i controlli della Polizia di Stato nell’area della Stazione Roma Termini.

I dettagli

Al fianco di quotidiane attività volte alla prevenzione e alla repressione di reati predatori e inerenti gli stupefacenti e di operazioni ad alto impatto interforze, è stata predisposta la presenza fissa di un Camper della Polizia in piazza dei Cinquecento, con il fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini che potranno rivolgersi agli operatori lì presenti, per segnalare situazioni di pericolo, richiedere aiuto o ottenere informazioni.

I poliziotti del Commissariato Viminale, nell’ambito di questi servizi, hanno tratto in arresto 2 cittadini africani, un 27enne gambiano e un 34enne nigeriano, gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. I due uomini sono stati trovati in possesso di numerose dosi di hashish e marijuana pronte per l’attività di spaccio, in via Giovanni Amendola.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.