Omicidio Willy, chiesta la conferma dell’ergastolo per i fratelli Bianchi

L’accusa non retrocede: richiesta la conferma delle stesse condanne pronunciate con la sentenza di primo grado nel processo per la morte di Willy Monteiro Duarte.

Omicidio Willy, confermare le condanne ai quattro imputati: è la richiesta dei procuratori generali

I procuratori generali hanno chiesto alla Corte d’Assise d’Appello la conferma delle quattro condanne per pronunciate con la sentenza di primo grado nel processo per l’omicidio di Willy, il giovane cuoco di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre 2020. Per i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, è stata richiesto quindi l’ergastolo; per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli la condanna, rispettivamente, a 23 e 21 anni di reclusione.

La morte di Willy è stata descritta dall’accusa come “assurda nei motivi e nelle modalità”.

Il processo è stato aggiornato al prossimo 11 maggio, quando a prendere la parola sarà la difesa.

In foto, Willy Monteiro Duarte