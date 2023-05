Tragedia ieri sera, 28 maggio 2023, poco dopo le 20:00 in un centro sportivo a Roma, in zona Centocelle: un bimbo di soli 3 anni sarebbe morto annegato in una piscina.

Centocelle, bimbo annega nella piscina di un centro sportivo

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda riportata dall’Ansa, un bimbo di tre anni è morto annegato in una piscina di un centro sportivo in zona Centocelle. Allertati i soccorsi, il personale del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del piccolo.

Sul caso indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Roma, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere presenti, che avrebbero ripreso tutte le fasi precedenti alla tragica morte del bimbo. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio