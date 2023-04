Centocelle, fiamme in un appartamento: soccorse diverse persone

Dalle ore 08:45 circa, due squadre VVF un’autoscala e un’autobotte, stanno intervenendo in Via delle Acacie, zona Centocelle, per l’incendio di un appartamento sito al quarto piano fuori terra.

Incendio in zona Centocelle: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alcune persone richiedenti aiuto sono state raggiunte e portate in luogo sicuro con l’autoscala AS/12.

Al momento si sta procedendo alla verifiche delle strutture.

Funzionario e Capoturno Provinciale VVF, Polizia di Stato, 118 e Italgas sul posto per quanto di loro competenza.