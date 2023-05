Oggi, 29 maggio 2023, la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via Arno, a Pomezia, la Squadra 22/A per un incidente stradale tra un furgone ed un camion.

Pomezia, incidente tra un camion e un furgone: ferita una bambina, necessaria eliambulanza

Nell’urto è rimasta coinvolta una bambina del 2017, che si trovava all’interno del furgone.

Il personale VVF, prontamente intervenuto, ha estratto la bambina affidandola alle cure del 118 per il trasporto in eliambulanza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Sul posto le forze dell’ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.