Pomezia, evade per la terza volta dai domiciliari: arrestato 41enne

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 41enne romano, già sottoposto agli arresti in regime di detenzione domiciliare, gravemente indiziato del reato di evasione.

Ecco tutti i dettagli

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, transitando nel comprensorio di case popolari di via Ugo La Malfa, hanno notato l’uomo che, in violazione del provvedimento restrittivo della libertà personale cui era sottoposto, si aggirava insieme alla fidanzata a bordo di un’autovettura, tentando anche, alla vista dei Carabinieri, di allontanarsi ad alta velocità.

Il rapido intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare ed arrestare il 41enne.

L’uomo, non è nuovo a questo tipo di reato infatti, risulta già arrestato altre due volte per evasione, alla fine del mese di marzo ed agli inizi del mese di aprile, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo avevano sorpreso in entrambe le circostanze fuori dal proprio domicilio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.