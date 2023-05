Omicidio a Cassino, fermato un giovane di 26 anni

La Polizia di Stato di Frosinone ha eseguito nella notte il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo per il delitto avvenuto il 27 maggio in Via Pascoli a Cassino. Si tratta di un giovane del posto che avrebbe ucciso la donna di origini dominicane.

Omicidio Cassino, fermato un giovane del posto

Nella decorsa nottata, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e del Commissariato di Cassino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto per l’omicidio di Pena Santana Yirel Natividad nei confronti di un cittadino italiano di 26 anni, residente a Cassino.

Gli investigatori sono arrivati all’uomo seguendo le tracce lasciate dallo stesso sul luogo del delitto. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio