Cassino, donna uccisa in casa: indagini in corso

Una donna sarebbe stata uccisa all’interno di un appartamento in pieno centro a Cassino nel primo pomeriggio di oggi, 27 maggio 2023.

Omicidio a Cassino, vittima una donna: indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, una donna di circa 30 anni sarebbe stata uccisa a coltellate in casa, in via Pascoli, verso le ore 14:00.

Al momento la notizia sarebbe solo stata confermata dalle Forze dell’Ordine: sono in corso indagini e accertamenti. Non è stata rivelata l’identità della vittima. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio