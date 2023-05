Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 27 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 maggio 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 maggio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 I migliori anni dell’Estate

00:05 TG1 Sera

00:07 I migliori anni dell’Estate

00:35 O anche no

01:25 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S5E12 – Ricaduta

22:10 F.B.I. International S2E11 – Qualcuno che lei conosceva

23:00 TG2 Dossier

23:43 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

00:55 TG2 Cinematinée

01:00 TG2 Achab Libri

01:05 TG2 Sì, Viaggiare

01:15 TG2 Eat Parade

Rai 3

20:00 Little Blob – Blob

20:20 Le parole

21:45 Le Ragazze

23:50 TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 La guerra dei Depp – Un giorno in Pretura – Puntata del 27/05/2023

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 La strada dei Samouni

Rete 4

20:30 Controcorrente – Weekend

21:25 Altrimenti Ci Arrabbiamo! (…)

23:42 Confessione Reporter

00:50 Apocalypse Now – Training Day

01:40 Therangeles – Training Day

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Volo: Tutti per uno

00:50 Tg5

01:39 Meteo.It Tg5 Notte

01:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

Italia 1

20:30 La Banda Dinozzo – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Shrek 2

23:15 Trolls World Tour

01:00 Molla Mitch O Muori Provandoci – Duncanville

01:25 Un Grande Crimine in una Piccola Città – Trial & Error

01:50 La Chiave del Caso – Trial & Error

02:15 Studio Aperto – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:30 Tg La7

00:40 Anticamera con vista

00:50 In Onda

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:50 Cucine da incubo Italia

00:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:20 Finalmente maggiorenni

NOVE

20:10 I migliori Fratelli di Crozza

21:45 Reazione a catena

23:45 Non-Stop

01:35 Il gene del male

20 — Venti

20:13 L’ Ottimizzazione dell’Empatia – The Big Bang Theory IX

20:36 La Materializzazione della Nonnina – The Big Bang Theory IX

21:04 Lo Smoking

23:19 Pearl Harbor

02:38 Cambi Al Vertice – Gotham IV

Rai 4

20:28 Il Commissario Rex S1E13 – Sotto le strade di Vienna

21:20 Adverse

22:59 I segreti di Wind River

00:43 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:58 Return To Sender

23:05 Formula per un Delitto (Di B. Schroeder)

01:26 Mio Zio Beniamino-L’Uomo Dal Mantello Rosso

03:00 Anything Else

Rai 5

20:01 Berio: Requies per orchestra da camera – Folk Songs

20:37 Schubert-Berio: Rendering in 3 movimenti

21:15 Parti femminili-Due atti unici – Una giornata qualunque E1

22:20 Parti femminili-Due atti unici – La coppia aperta E2

23:23 La Santa di Bleecker Street

01:47 Rai News Notte

01:49 Art Night Puntata 24 – Perugino

Rai Movie

21:10 Burraco fatale

22:45 Lo chiamavano Jeeg Robot

00:45 Stronger – Io sono più forte

Rai Premium

21:20 Fernanda

23:10 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E3

00:05 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E4

00:55 Il Commissario Nardone S1E9 – La caccia

01:55 Il Commissario Nardone S1E10 – Campione nel fango

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Profumo

23:00 Orge di lusso

23:55 Planet Sex con Cara Delevingne

00:55 Erection Man

02:05 Le fabbriche del sesso

Twentyseven

20:10 A-team

21:05 Marito a sorpresa

22:43 The Mask – Da zero a mito

00:26 Chips

02:07 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Don Milani

23:10 Processione Aux Flambeaux

00:05 Il gabbiano

01:45 La compieta preghiera della sera

02:05 Santo Rosario

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple

01:00 Drop Dead Diva

La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: il Fantasma di Cassley

23:00 Come Sorelle (Di A. Bulut/O. Kaya)

01:10 Omicidi in Convento – Victor Ros – il Furto dell’Oro Spagnolo II

02:20 Annunci di Morte – Victor Ros – il Furto dell’Oro Spagnolo II

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:15 L’immortale

23:30 I padroni della città

01:28 Quando le donne avevano la coda

Focus

20:15 Il Mistero Dyatlov – un Caso Ancora Aperto

21:15 Indagini Ad Alta Quota Xxii, 1 – Indagini Ad Alta Quota Xxii

22:15 Indagini Ad Alta Quota Xxii, 2 – Indagini Ad Alta Quota Xxii

23:15 Cascate Vittoria – Eden Africano

00:15 Fiumi – Le Più Grandi Meraviglie Naturali del Mondo

01:15 Gerusalemme Misteriosa

02:00 Chernobyl – L’Ultima Battaglia dell’Unione Sovietica

Giallo

21:10 Rosewood

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 Alice Nevers – Professione Giudice

TOP Crime

20:16 Ritrattazione Fatale – The Closer

21:10 Poirot: la Sagra del Delitto

22:58 Diventare Uomo – Law & Order: Unità Speciale Xx

23:52 Uomo A Terra – Law & Order: Unità Speciale Xx

00:45 Delitto A Mulhouse

Italia 2

20:20 Life Skills – The Middle

20:45 Un Figlio Alla Volta – The Middle

21:15 The Final Destination

23:02 Smiley

00:56 Un Cocktail Esplosivo – City Hunter

01:21 Uccidimi, per Favore – City Hunter

01:46 L’ Ultima Sfida – City Hunter

02:11 Benvenuta All’Inferno – City Hunter

DMAX

21:25 Siberia: lo Yeti killer

23:15 Io e i miei parassiti

02:05 La dura legge dei Cops

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Teresa Vergalli

20:30 Sfide di donne. Bessie Coleman

20:35 Passato e Presente – Kissinger, il mestiere del mediatore – 18/05/2022

21:10 Nella mischia

22:30 Lettere da Barbiana

23:20 La via della guerra

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Sfide di donne – Ella Maillar e Anne Marie Schwarzembach

00:55 Passato e Presente – Kissinger, il mestiere del mediatore – 18/05/2022

01:30 Barbiana 65 – La lezione di Don Milani

02:30 La grande guerra – Il tragico 1917

Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition

00:35 L’Isola Dei Famosi