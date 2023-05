Furto aggravato in Sicilia nel 2015: arrestato un 75enne di Ferentino

I Carabinieri della Stazione di Ferentino (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 75enne del luogo, noto alle forze di polizia, gravato da vari pregiudizi per reati contro la persona ed il patrimonio .

L’intervento dei Carabinieri

I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento, dovendo l’arrestato scontare la pena residua di mesi 6 di reclusione per il reato di furto aggravato, delitto commesso in Licata (Ag) nell’anno 2015.

Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove trascorrerà i prossimi mesi agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.