Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 maggio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 maggio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 25/05/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 25/05/2023

21:30 Ulisse: il piacere della scoperta – Piero Angela – Un viaggio lungo una vita

00:00 Porta a Porta

00:05 TG1 Sera

00:06 Porta a Porta

01:45 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Greta

23:10 Bar Stella

00:12 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Felix Mendelssohn– Sinfonia n. 4 “Italiana”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6204

21:20 Memories – I ragazzi delle scorte – 1992, le stragi di Capaci e via D’Amelio

22:25 Memories – I ragazzi delle scorte – La Quarto Savona 15

23:20 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Save the Date 2022-2023 – Puntata 30

01:40 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Pensa in Grande

01:57 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:19 La Classe Operaia Va in Paradiso

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Zelig

01:10 Tg5

01:44 Meteo.It Tg5 Notte

01:45 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

Italia 1

20:30 Si Volta Pagina – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Ritorno Esplosivo – Chicago Fire

22:10 Tra Due Fuochi – Chicago Fire

22:55 Non Tutto è Sempre Reale – Chicago Med

23:45 Mi Sostieni O Mi Lasci Andare? – Chicago Med

00:41 Lady Fortuna – The Cleaning Lady

01:35 La Fossa del Leone – The Cleaning Lady

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Il caso Pantani – L’omicidio di un campione

00:15 A testa alta

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Il mistero delle gemelline scomparse

23:05 La contessa – Il delitto dell’Olgiata

00:35 Ho Vissuto Con Un Killer

20 — Venti

20:13 La Permutazione Platonica – The Big Bang Theory IX

20:36 La Riverberazione del Tormentone – The Big Bang Theory IX

21:04 Sahara (Di B. Eisner)

23:41 Disturbing The Peace – Sotto Assedio

01:36 Il Pugnale del Destino – Gotham IV

02:16 Il Sentiero dell’Oscurità – Gotham IV

Rai 4

20:34 Criminal Minds V ep.13

21:19 Hawaii Five-0 III ep.11

22:04 Hawaii Five-0 III ep.12

22:52 Hawaii Five-0 III ep.13

23:33 Innocenti Bugie

01:28 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:05 Verdetto Pericoloso – Walker Texas Ranger VIII

21:00 48 Ore (Di W. Hill)

23:07 Scuola di Cult, 19

23:13 Spy Game (Di T. Scott)

01:39 L’ Oca Selvaggia Colpisce Ancora

Rai 5

20:16 Prossima fermata America S2E3 – Lawrence – Lamar

21:16 Sogno di una notte di mezza estate (Hamburg Ballet)

23:19 Joni Mitchell – Woman of Heart and Mind

00:45 Sting, tra musica e libertà

01:40 Rai News Notte

01:42 I promessi sposi – Puntata 2 del 08/01/1967

02:56 Prossima fermata America S2E3 – Lawrence – Lamar

Rai Movie

21:10 Terminator

23:00 L’uomo sul treno

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Cassandra crossing

Rai Premium

21:20 Il destino di Ruby

22:55 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 24/06/2022

23:45 Sarò sempre tuo padre

01:50 La Squadra – S3E1

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Dead Man Down – Il sapore della vendetta

23:30 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:35 Hardcore: la vera storia di Traci Lords

01:40 Yab Yum: il leggendario bordello di Amsterdam

Twentyseven

21:10 Mr. Bean’s Holiday

22:46 Un incontro per la vita

00:48 Chips

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Alla luce del sole

22:30 Con Maria destinazione Lourdes

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 In Good Company

23:45 American Hustle – L’apparenza inganna

La 5

21:10 Step Up – Dance It Up!

23:15 Step Up All in – Dance It Up!

01:20 X-Style

01:55 3 – per Amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Sorelle al limite

23:25 Vite al limite

Cine34

21:05 L’ allenatore nel pallone 2

23:14 Ovosodo

01:06 La dottoressa sotto il lenzuolo

Focus

20:15 La Cospirazione della Svastica – Cose di Questo Mondo III

21:15 Mondi di Ghiaccio – The Planets

22:15 Verso Saturno, Sola Andata: Storia della Missione Cassini-Huygens

23:15 Italia Speciale 1^ Parte, 2 – Gli Album di Freedom

02:00 Collisioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Perception

01:10 Alexandra

TOP Crime

20:16 L’ Importanza di un Gioiello – The Closer

21:10 Alleycat – Hamburg Distretto 21 XIII

22:03 Se Ne Esce Vivi – Hamburg Distretto 21 XIII

22:58 Ricatti – Law & Order: Unità Speciale XV

23:52 La Gang – Law & Order: Unità Speciale XV

00:46 Diventare Uomo – Law & Order: Unità Speciale XX

01:40 Uomo A Terra – Law & Order: Unità Speciale XX

Italia 2

20:20 Il Vampiro – Due Uomini e 1/2

20:45 Ciò Che Si Prova Quando Si Ama – Due Uomini e 1/2

21:15 L’ Ultima Casa A Sinistra (Di D. Iliadis)

23:20 The Breed – la Razza del Male

01:10 Scontro Fra Cuochi! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:35 Combattimento sul Tetto del Treno – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 Duello Tra Spadaccini – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch

01:05 Moonshiners

Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Sfide di donne – Marina Raskova

20:30 Passato e Presente – L’imperatore Diocleziano

21:10 1943 – La resistenza a Cefalonia e Corfù

22:35 a.C.d.C. Angkor: nuove scoperte

23:35 Cronache dall’Antichità – Socrate, processo alla filosofia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Sfide di donne – Margarethe Buber Neumann

00:35 Alla scoperta del ramo d’oro – David Monacchi – Puntata del 03/02/2023

Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition 1°Tv

00:35 L’Isola Dei Famosi Extended Edition