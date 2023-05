Nella giornata di ieri, domenica 21 maggio 2023, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, mentre percorrevano l’autostrada del Sole al chilometro 681, hanno notato dallo specchietto retrovisore una FIAT 500 che rallentava bruscamente la marcia accodandosi dietro la pattuglia.

L’intervento della Polizia Stradale di Cassino

Tale manovra non è passata inosservata ai poliziotti, che hanno deciso di intimare l’alt al veicolo.

Alla guida della Fiat 500 vi era un uomo il quale, immediatamente, ha confessato di aver rubato l’auto nel centro abitato di Pescara.

Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, al conducente è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro poiché guidava sprovvisto di patente, perché mai conseguita.

Sempre nella stessa giornata i centauri della Sottosezione di Cassino, hanno controllato anche una Fiat Panda che presentava la forzatura della serratura della portiera lato conducente e del blocchetto di accensione.

Dagli accertamenti effettuati, il veicolo risultava essere stato rubato nella stessa mattinata a Ceprano, mentre il fermato risultava avere l’obbligo di presentazione ai Carabinieri della provincia di Salerno tre giorni alla settimana ed avere il divieto di ritorno nel comune di Frosinone.

Anch’esso come nel precedente caso, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio