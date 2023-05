Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 maggio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 maggio 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:25 Tutti i sogni ancora in volo

00:00 TV7

01:05 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:55 Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2 – Ep15 – La torre

02:18 Che tempo fa

02:20 Cinematografo

03:20 Sottovoce

03:50 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S6E13 – 39 differenze

22:10 The Good Doctor S6E14 – Un cuore di pietra

23:00 ATuttoCalcio

00:04 Meteo 2

00:10 Paradise. La finestra sullo Showbiz

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

3Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Modest Musorgskij Quadri di un’esposizione

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6205

21:20 Il traditore

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Appuntamento al cinema

01:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:35 La stanza delle meraviglie

03:30 Amore senza volto

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Dalla Parte Degli Animali

01:58 105 Classics Fever la Radio – Parte 1

02:57 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Ricomincio Da Me

23:55 Succede di Nuovo – Station 19 IV

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It Tg5 Notte

01:25 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:12 Uomini e Donne Story

03:52 Vivere IV

04:19 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi

6Italia 1

20:30 Squilli Dal Passato – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Transporter Legacy

23:20 No Escape – Colpo di Stato

01:20 La Ricerca della Paternità – Duncanville

01:45 Sharenting e Quant’Altro – Duncanville

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Scoperte Scioccanti – Indagini Ad Alta Quota

03:23 La Tragedia della Squadra Chapecoense – Indagini Ad Alta Quota

04:06 Il Faro di Everwood

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

03:50 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

03:50 Meteo – Oroscopo – Traffico

8TV8

20:20 100% Italia

21:30 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

00:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

02:30 Mordimi

03:55 Coppie che uccidono

04:45 Lady Killer

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:05 La confessione

00:25 I migliori Fratelli di Crozza

01:55 Segreti fatali

02:45 Deal With It – Stai al gioco

20Venti

20:13 L’ Eccitazione della Prima – The Big Bang Theory IX

20:36 La Sublimazione della Chiamata Commerciale – The Big Bang Theory IX

21:04 Pearl Harbor

00:36 Sahara

03:00 Il Giorno del Maiale – Gotham IV

03:40 Operazione Narrows – Gotham IV

04:20 Maggio – Showreel

21Rai 4

20:35 Criminal Minds V ep.14

21:21 Trappola sulle montagne rocciose

23:05 The gangster, the cop, the devil

00:57 Anica appuntamento al cinema

01:00 Wonderland pt.34

01:36 Black Butterfly

03:05 Quantico S2E3

03:46 Quantico S2E4

22Iris

20:05 Una Banda di Duri – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Seven

23:37 La Pelle Che Abito

01:58 Questo Pazzo Sentimento

03:44 Space Cowboys

23Rai 5

20:15 Prossima fermata America S2E4 – La Junta – Colorado Springs

21:16 Le star del pianoforte: Maria Joao Pires

22:59 Migrazioni – Ritratti incrociati S2E4

23:55 Save the Date 2022-2023 Puntata 31

00:26 Rock Legends: Tina Turner

01:09 Rai News Notte

01:11 I promessi sposi – Puntata 3

02:12 Prossima fermata America S2E4 – La Junta – Colorado Springs

03:12 Evolution – Il viaggio di Darwin pt. 166

24Rai Movie

21:10 Wonder

23:05 Sex and the City – The Movie

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 The Young Victoria

03:15 La felicità degli altri

25Rai Premium

21:20 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E3

22:10 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E4

23:00 Un Passo dal cielo S7E15 – L’Ultima Verità – Parte 1

26Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 L’istant infini

23:10 Le avventure amorose di Madame Tellier

00:55 Cam Girlz

02:10 Sex Life

03:10 50 sfumature di grigio: una storia vera

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

21:12 The Mask – Da zero a mito

22:57 Mr. Bean’s Holiday

00:32 Chips

02:13 Detective in corsia

03:48 Celebrated: Le grandi biografie

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 Il gabbiano

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 La Mala Educaxxxion

03:25 I menù di Benedetta

30La 5

21:10 Una Ragazza e il Suo Sogno – Funny Friday

23:15 Uomini e Donne Story

00:40 4 – per Amore

04:26 835 – Centovetrine IV

31Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Pensavo fosse amore

23:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34Cine34

21:05 L’insegnante viene a casa

22:55 La supplente va in città

00:49 Ecco lingua d’argento

02:23 La dottoressa sotto il lenzuolo

35Focus

20:15 El Chapo – Cose di Questo Mondo III

21:15 Il Titanic Dei Cieli – Hindenburg – Le Verità Nascoste

22:15 Oh, Quella Povera Gente! – Hindenburg – Le Verità Nascoste

23:15 La Caduta Dei Re Maya

00:15 I Segreti delle Piramidi Maya – Unearthed – la Storia Dalle Fondamenta

01:15 Tg5 Start

01:18 Pericolo Carburante – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 E-Planet, 21 – E-Planet

02:31 Tgcom24 Reti Free

02:33 26/05/2023 – Meteo Focus

02:35 Segreti Nel Ghiaccio II, 7 – Segreti Nel Ghiaccio II

03:30 Segreti Nel Ghiaccio II, 8 – Segreti Nel Ghiaccio II

04:15 Il Mistero Dyatlov – un Caso Ancora Aperto

38Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Alexandra

03:10 The Murder Shift

04:05 Murder Comes to Town

39TOP Crime

20:16 L’ Assassino è il Maggiordomo! – The Closer I

21:10 Delitto A Mulhouse

49Italia 2

20:20 Questione di Affari – Due Uomini e 1/2

20:45 Effetti Collaterali – Due Uomini e 1/2

21:15 Smiley

23:16 L’ Ultima Casa A Sinistra

01:21 Un Semplice Piano di Fuga – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:45 L’ Isola Giudiziaria – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:05 Preparativi per L’Attacco – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:30 Nostalgia – Forza Campioni

02:55 Ritorno Alla Grande – Forza Campioni

03:15 Vecchie Superstizioni – Forza Campioni

03:45 Soliti Idioti Iv, 9 – i Soliti Idioti

04:15 Soliti Idioti Iv, 10 – i Soliti Idioti

52DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:20 La dura legge dei Cops

00:20 Basket Zone

00:55 Moonshiners

03:45 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Sfide di donne – Margarethe Buber Neumann

20:30 Passato e Presente – Operazione Barbarossa

21:10 Telemaco p.5

22:10 Inferno nei mari – Operazione Caesar

23:00 Italiani. Don Milani

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Sfide di donne – Bessie Coleman

00:35 Alla scoperta del ramo d’oro – Alberto Melloni e Franco Lorenzoni

01:15 Passato e Presente – Operazione Barbarossa

01:55 Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la tv, le parole

02:35 La grande guerra – Nei continenti e sui mari

03:25 L’età del ferro – E5

55Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi Extended Edition

00:35 L’Isola Dei Famosi Extended Edition

04:02 Tgcom24 (Mediaset Extra)