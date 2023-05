Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 19 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 maggio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 maggio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 I migliori anni dell’Estate

00:10 TG1 Sera

00:15 TV7

01:25 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:20 Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2 – Ep10 – La giustizia 2

02:40 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S6E11 – Buddy

22:10 The Good Doctor S6E12 – Un ospite inatteso

23:00 ATuttoCalcio

00:04 Meteo 2

00:10 Paradise. La finestra sullo Showbiz

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Sergej Prokofiev Romeo e Giulietta

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6200

21:20 Ariaferma

23:30 Ossi di seppia – Quello che ricordiamo – Battiato il rivoluzionario

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 Parlamento Magazine

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 La Voce – La vocazione di Suor Teresa

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Al Piano di Sotto – All Rise II

01:45 Franco Battiato Special 2

02:54 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:22 Il Patriarca

23:55 Salva Te Stesso – Station 19 IV

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It Tg5 Notte

01:25 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:12 Uomini e Donne Story

Italia 1

20:30 Panico in Aereoporto – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Transporter 3

23:25 Mission: Impossible III

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 La Tragedia del Manchester United – Indagini Ad Alta Quota

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Le parole della salute

02:30 L’aria che tira

TV8

20:25 100% Italia

21:30 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

00:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

22:55 Accordi & disaccordi (live)

00:05 I migliori Fratelli di Crozza

01:30 Ho Vissuto Con Un Killer

20 — Venti

20:13 La Combustione Materna – The Big Bang Theory VIII

20:36 La Determinazione dell’Impegno – The Big Bang Theory VIII

21:04 Jurassic Park III

23:14 Scontro Tra Titani

01:22 Benvenuti A Hong Kong! – Arrow VIII

02:02 Atto di Fede – Arrow VIII

02:42 Scomparso – Taken

Rai 4

20:32 Criminal Minds V ep.9

21:20 Trappola in alto mare

23:05 Robocop (2014)

00:59 Anica appuntamento al cinema

01:02 Wonderland pt.33

01:43 Franklyn

Iris

20:05 Il Club di Frank – Walker Texas Ranger VIII

21:00 A History Of Violence

23:08 Inside Man (Di S. Lee)

01:17 Il Campione (Di F. Zeffirelli)

Rai 5

20:21 The Sense of Beauty – E5

21:15 L’ombra del tiranno

23:11 Migrazioni – Ritratti incrociati S2E3

00:12 Save the Date 2022-2023 – Puntata 30

00:43 A Soul Journey

01:59 Rai News Notte

02:00 David Hockney – L’eternità ritrovata

Rai Movie

21:10 White Oleander – Oleandro bianco

23:05 Marina Cicogna – La vita e tutto il resto

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

00:30 Tecnica di un omicidio

02:20 La tardona

Rai Premium

21:20 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E1

22:15 Vivere non è un gioco da ragazzi – S1E2

23:05 Un Passo dal cielo S7E13 – Il Guardiano del Lago – Parte 1

00:05 Un Passo dal cielo S7E14 – Il Guardiano del Lago – Parte 2

01:00 La Squadra – S2E24

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Giovane e bella

23:10 La captive

01:30 Sex Life

02:25 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

Twentyseven

21:07 Space Jam

22:45 Mr.Bean: L’ultima catastrofe

00:15 Chips

01:51 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Guerra e Pace

21:10 I migliori anni della nostra vita

22:45 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

02:10 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Scrivimi una Canzone – Funny Friday

23:15 Uomini e Donne Story

00:40 Un Amore e una Vendetta

02:34 Love Is in The Air I, 123

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Pensavo fosse amore

22:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 L’insegnante va in collegio

22:56 La supplente

00:47 L’ amica di mia madre

02:20 La sposa americana

Focus

20:15 Il Tesoro del Gran Canyon – Cose di Questo Mondo III

21:15 La Costruzione del Titanic

22:15 Titanic: la Resa Dei Conti

23:15 Taj Mahal – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà II

00:15 I Segreti della Grande Muraglia Cinese – Unearthed

01:15 Tg5 Start

01:18 Collisione in Volo – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 E-Planet, 20 – E-Planet

02:31 Tgcom24 Reti Free

02:33 19/05/2023 – Meteo Focus

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Tandem

TOP Crime

20:16 Corsa Contro il Tempo – Rizzoli & Isles VII

21:10 Delitto A Blois

22:58 Affari di Famiglia – Law & Order: Unità Speciale Xv

23:52 Favole – Law & Order: Unità Speciale Xv

00:45 Il Testimone della Speciale – Hamburg Distretto 21 Xiii

01:38 Mobbing – Hamburg Distretto 21 Xiii

02:34 Pericolo! – The Fix i

Italia 2

20:20 La Fede è Come la Kriptonite – Due Uomini e 1/2

20:45 Chiodo Schiaccia Chiodo – Due Uomini e 1/2

21:15 La Madre (Di A. Muschietti)

23:20 Dracula Untold

01:10 Le Lacrime di Usopp – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:35 La Storia di Franky – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 Il Complotto di Spandam – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:25 Rivali – Forza Campioni

DMAX

20:55 LBA Playoff

23:15 Basket Zone

23:45 La dura legge dei Cops

01:35 Moonshiners

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Jacqueline Kennedy alla Casa Bianca – 15/12/2021

21:10 Telemaco p.4

22:10 Inferno nei mari – Cacciatori di U-Boot

23:05 Storie della TV – Enzo Tortora, inventore di format

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Flavio Caroli – Puntata del 19/05/2023

01:05 Passato e Presente – Jacqueline Kennedy alla Casa Bianca – 15/12/2021

01:45 Felice chi è diverso

Mediaset Extra