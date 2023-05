Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 18 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 maggio 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 maggio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 18/05/2023

20:35 Europa League – Semifinale: Bayer Leverkusen – Roma (ritorno)

23:10 Porta a Porta

23:25 TG1 Sera

23:31 Porta a Porta

00:55 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:50 Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2 – Ep9 – L’imperatrice

02:05 RaiNews24

02:23 Che tempo fa

02:25 Movie Mag

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Unfaithful – L’amore infedele

23:30 Bar Stella

00:37 Meteo 2

00:45 I Lunatici

02:30 Radiocorsa

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Edvard Grieg Peer Gynt, suite n. 1

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6199

21:20 Papà per amore

23:05 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Save the Date 2022-2023 – Puntata 29

01:45 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Pensa in Grande

02:00 Franco Battiato Special 1

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Il Diavolo Veste Prada

00:10 Tg5

00:44 Meteo.It Tg5 Notte

00:46 Come Tu Mi Vuoi (Di V. De Biasi)

Italia 1

20:30 Congedo Mortale – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Un’ Estate Ai Caraibi

23:40 I Babysitter (Di G. Bognetti

01:30 L’ Arte di Vincere – Duncanville

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Una Tragedia Controversa – Indagini Ad Alta Quota

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

TV8

20:00 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa League

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo I Gol di Europa e Conference

01:05 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:30 Epic Movie

02:55 Coppie che uccidono

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 La contessa – Il delitto dell’Olgiata

23:05 Il branco – L’omicidio di Desirée Piovanelli

00:55 Ho Vissuto Con Un Killer

20 — Venti

20:13 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

20:36 La Termalizzazione dell’Escluso – The Big Bang Theory VIII

21:04 Scontro Tra Titani

23:21 L’ Ultima Discesa

01:24 Hai Salvato Questa Città! – Arrow VII

02:04 Starling City – Arrow VIII

02:44 Solo – Taken

Rai 4

20:36 Criminal Minds V ep.8

21:21 Hawaii Five-0 III ep.8

22:06 Hawaii Five-0 III ep.9

22:54 Hawaii Five-0 III ep.10

23:39 Standoff – Punto morto

01:04 Anica appuntamento al cinema

01:07 The Alleys

Iris

20:05 Gioco di Squadra – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Top Gun (Di T. Scott)

23:20 Scuola di Cult, 18

23:26 L’ Eliminatore

01:41 Flipper Contro i Pirati

Rai 5

20:22 The Sense of Beauty – E4

21:16 Otello (Maggio Musicale Fiorentino)

23:51 Burt Bacharach – A Life In Song

01:01 Rock Legends: Chuck Berry

01:23 Rai News Notte

01:25 Hugo Pratt

Rai Movie

21:10 Wargames – Giochi di guerra

23:05 Assassinio sull’Orient Express

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 The Code

02:45 Tutti i battiti del mio cuore

Rai Premium

21:20 La perla di Ruby

22:55 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 23/06/2022

23:45 Un’estate a Parigi

01:25 La Squadra – S2E23

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Killer Bees – Api assassine

23:10 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:15 Mary Millington: le confessioni di una pornostar

01:15 The Mary Millington Story

Twentyseven

21:07 Mr.Bean: L’ultima catastrofe

22:48 Lo spaccacuori

00:53 Chips

02:29 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Roma città aperta

22:40 Fatima l’ultimo mistero

00:15 La compieta preghiera della sera

00:15 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Ma come fa a far tutto?

23:20 Il paziente inglese

02:30 La cucina di Sonia

La 5

21:10 The Twilight Saga: Breaking Dawn (Part 2) – The Twilight Saga

23:20 Ruby Red III – Verde Smeraldo

01:25 X-Style

02:00 Un Amore e una Vendetta

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Sorelle al limite

23:25 Il re del bisturi

00:25 Vite al limite

Cine34

21:05 Toto’, Peppino e la dolce vita

22:57 Night Club

01:01 La sposa americana

02:25 La setta

Focus

20:15 Il Volo Mh370 – Cose di Questo Mondo III

21:15 Saturno – The Planets

22:15 Cos’è il Tempo? – Brian Cox Avventure Nello Spazio

23:15 La Notte Dei Templari, 1 – Gli Album di Freedom

01:15 Momento di Svolta – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Una Mega Città di Ghiaccio – Giga Strutture III

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:43 Meteo Focus

02:45 Ponti e Viadotti: la Sfida della Manutenzione

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Perception

01:10 Tandem

TOP Crime

20:16 La Bomba di Grasso – Rizzoli & Isles VII

21:10 Il Testimone della Speciale – Hamburg Distretto 21 Xiii

22:03 Mobbing – Hamburg Distretto 21 Xiii

22:58 Vite Distrutte – Law & Order: Unità Speciale Xv

23:52 Pregiudizi – Law & Order: Unità Speciale Xv

00:46 Confessa i Tuoi Peccati per Essere Libero – Law & Order

01:40 Ultima Chiamata Al Bar di Forlini – Law & Order

02:36 Sussurri Dall’Aldilà – The Fix i

Italia 2

20:20 Il Mastro Pasticcere – Due Uomini e 1/2

20:45 L’ Anima Gemella – Due Uomini e 1/2

21:15 Dracula Untold

23:06 Il Diplomatico – II Parte – Detective Conan

23:36 Una Biblioteca di Misteri – Detective Conan

00:01 Indagando sul Campo di Golf – Detective Conan

00:30 L’ Attacco Alla Galley Company – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:00 Identità Segreta della Cp9 Viene Smascherata

01:25 Iceberg di Fronte Alla Verità – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:45 Il Sogno di Robin – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:05 La Cp9 in Cerca di Franky – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:45 La Coppa Degli Esordienti 1 – Forza Campioni

DMAX

20:55 LBA Playoff

23:15 Questo strano mondo con Marco Berry

01:05 Moonshiners

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il bombardamento di Montecassino

21:10 Nel secolo breve – 1943. Lo sbarco in Sicilia

22:35 Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Palermo. PT.7

23:00 Felice chi è diverso

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Alla scoperta del ramo d’oro – Vito Mancuso – Puntata del 21/02/2023

01:40 Passato e Presente – Il bombardamento di Montecassino

02:20 La guerra al tavolo della pace. La conferenza di Potsdam

Mediaset Extra