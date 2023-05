La FMC Basket Ferentino chiude una stagione magica: i risultati

Ultimo turno per la FMC Basket Ferentino, che archivia una stagione straordinaria con ventidue partite all’attivo, e la promozione storica in serie B. Un anno ricco di emozioni e soddisfazioni, che si chiude con la trasferta sul parquet della Virtus Roma 1960. Esperienza e qualità in campo: una gara ad alto tasso di spettacolarità, decisa solo negli istanti finali.

I risultati della FMC Basket Ferentino

Pronti via, Tortonesi risponde a Casale (2-3), che interrompe poi, il parziale 0-8 amaranto. Il duo Tortonesi-Gerlero da oltre l’arco, a spostare il tabellone sul 10-14. Tra un botta e risposta, si arriva alla seconda frazione sul 22-18, dopo la bomba sul fil di sirena di Raffa.

Si riprende con il canestro di matrice romana, con Zoffoli. Sponda amaranto, Collalti sfrutta al meglio la sosta a cronometro fermo. I due tentativi dalla lunga andati a buon fine di Gerlero, riportano la situazione in parità (26-26): una partita con i diversi tentativi di allungo da ambo le parti, subito fermati dagli avversari. A Martino, risponde Rossi, con sei in fila, per il 36-32 di metà gara.

Al rientro lo spartito non cambia, con le due formazioni a viaggiare di pari passo. Di Bello-Fokou da una parte, Gerlero-Bisconti dall’altra, per il 48-43. Galuppi fa registrare a referto il 51 pari, prima dei due liberi di Tortonesi, che spostano il crono sul 52-53, con i giochi tutt’altro che chiusi.

Quarto spicchio, che si apre con la tripla di Tortonesi, dopo l’affondo di Martino (54- 56), coadiuvato da Frisari, per il nuovo allungo dei padroni di casa. Tra le fila gigliate, le due triple realizzate da Tortonesi e Gerlero per il 67-66, con Martino a mettere la parola “fine” al match (73-66). Ferentino paga le percentuali più basse nella seconda metà di quarto: bravi però i ragazzi del tecnico Lulli a non mollare e

giocare fino all’ultimo secondo.

“Complimenti alla Virtus Roma per la vittoria del campionato e per aver giocato una partita solida. Voglio ringraziare ancora una volta, i miei giocatori: dopo una settimana complicata, tra acciacchi vari, la squadra ha fatto una prestazione importante, anche se le percentuali soprattutto degli ultimi cinque minuti, ci hanno

punito. Orgoglioso di un gruppo di persone fantastiche. Un cammino straordinario: li ringrazio uno per uno. Penso che tutta la città di Ferentino, debba essere orgogliosa di questi ragazzi”.

Così coach Gianluca Lulli nel post gara. ”Ora ci riposiamo, per poi valutare tutti insieme, il da farsi. Grazie a tutti: alla squadra, al mio staff, alla Società, e ai nostri tifosi. Una stagione indimenticabile: c’è un pizzico di rammarico, proprio perché con questa gara, finisce un percorso magico. Speriamo, possa continuare.