Elezioni comunali 2023: i dati sull’affluenza nelle province di Roma e Frosinone

Elezioni comunali 14-15 maggio 2023: urne chiuse, inizia lo spoglio. Diversi i comuni in provincia di Roma e Frosinone interessati dalle votazioni: ecco i dati sull’affluenza. Seguiranno aggiornamenti per i risultati.

Elezioni comunali 2023, dati affluenza alle urne nei comuni delle province di Roma e Frosinone

In provincia di Frosinone, sono stati 14 i Comuni interessati alle Elezioni che si sono svolte nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio, fino alle ore 15:00. Stando ai dati riportati da Eligendo, in Ciociaria si è registrata un’affluenza totale del 70,71%. Tra i vari comuni, l’affluenza più significativa si è registrata a Filettino (84,12%). Il ballottaggio potrebbe verificarsi nei comuni di Anagni e Ferentino, qualora non si raggiungesse il 50% +1 dei voti.

Nella provincia di Roma, i Comuni chiamati alle urne sono stati 17. L’affluenza è stata decisamente più bassa rispetto alla Ciociaria: alle ore 15:00 di oggi, la percentuale registrata è di 57,32%.

Su Eligendo i dati Comune per Comune. Seguiranno aggiornamenti sui risultati dello spoglio. Al momento, viene segnalata l’elezione di Marco Bernardi (Proviamoci Insieme) come Sindaco per Roccagiovine, in provincia di Roma.

Foto di repertorio