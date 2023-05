Roma. Stretta sui minimarket: scoperti circa 70 aperti fuori orario

Non rispettano l’orario di chiusura molti minimarket della città: sanzionai a tappeto dalla Polizia di Roma Capitale, in questo fine settimana. Le attività commerciali sono state sorprese a vendere oltre le ore 22.00.

I controlli della Polizia Locale

Numerose le violazioni riscontrate in tutto il territorio cittadino, in modo particolare nel primo, secondo, terzo, quinto, sesto, nono, decimo, tredicesimo e quindicesimo municipio, per un totale di circa 70 inosservanze delle normative vigenti, accertate dagli agenti.

Controlli nel fine settimana alle attività commerciali nei quartieri Sapienza, Trastevere, Monti, Campo de’ Fiori e San Lorenzo: 125 le sanzioni comminate agli esercenti, per varie irregolarità amministrative, tra cui 29 per trattazione irregolare dei rifiuti e 11 per occupazioni abusive di suolo pubblico.

Sono 1384 le violazioni al codice della strada accertate, per comportamenti scorretti alla guida. Per quanto riguarda i controlli rispetto ai limiti di velocità consentiti, sabato e domenica sono state effettuate 1.777 verifiche e rilevati 148 illeciti.

