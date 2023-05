Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 14 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 maggio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 maggio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Il Giudice Meschino

00:05 TG1 Sera

00:10 Speciale Tg1

01:20 Che tempo fa

01:25 Sottovoce

01:55 Applausi

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Crossword Mysteries: Caduta libera

22:40 La Domenica Sportiva

01:03 Meteo 2

01:05 Check Up

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

Rai 3

20:00 Che tempo che fa

23:30 TG3 Mondo

23:55 Meteo 3

00:00 Mezz’ora in più

01:30 Mezz’ora in più – Il Mondo che verrà

02:00 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:10 Interno giorno

Rete 4

20:30 Controcorrente – Weekend

21:20 Zona Bianca

00:52 L’ Immortale (Di M. D’Amore)

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:15 Tg5

01:49 Meteo.It Tg5 Notte

01:50 Paperissima Sprint Domenica

02:17 La Settimana Santa – il Giudice Mastrangelo 2

Italia 1

20:30 Cacciatori e Prede – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Edge Of Tomorrow – Senza Domani

23:40 Pressing

01:50 E-Planet

02:20 Studio Aperto – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 I magnifici sette

23:50 Nomad – The Warrior

01:55 In Onda

02:35 Uozzap Collezione

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 (Im)perfetti criminali

23:15 Spectre

02:00 Hot Movie – Un film con il lubrificante

NOVE

20:10 Little Big Italy

00:55 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 — Venti

21:04 Run All Night – una Notte per Sopravvivere

23:34 Amici per la Morte

01:31 Extreme e 2023: Scozia

Rai 4

20:31 Hudson & Rex S4E13 – Le tre rose

21:20 The Secret – Le verita nascoste

22:59 The Alleys

01:00 Anica appuntamento al cinema

01:03 I bambini di Cold Rock

Iris

21:00 Vittoria e Abdul

23:22 Cake (Di D. Barnz)

01:26 Scoop (Di W. Allen)

Rai 5

20:48 Immersive World – E3

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E14

23:05 Opera senza autore

02:08 Rai News Notte

02:09 Tuttifrutti 2022-2023 Puntata 34

02:38 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E14 versione ridotta

Rai Movie

21:10 Mother’s day

23:10 Il soldato di ventura

01:10 A Tor Bella Monaca non piove mai

Rai Premium

21:20 Boss in incognito – Puntata del 23/01/2023

23:45 La mafia uccide solo d’estate – La serie – S1E1

00:35 La mafia uccide solo d’estate – La serie – S1E2

01:25 Katie Fforde – Un amore di lana

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 La Isla Minima

23:30 Sex Life

00:25 Riga: Capitale del turismo sessuale

01:30 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

02:35 La cultura del sesso

Twentyseven

20:02 A-team

21:07 Scuola di Polizia

22:57 Tutto in una notte

01:02 Chips

02:36 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Le due vie del destino

23:25 Music Graffiti

01:10 Effetto Notte – TV2000

01:40 Regina Coeli di Papa Francesco

01:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 Drop Dead Diva

La 5

21:10 All’Improvviso… L’Amore – That’s Amore

22:55 Quello Che So Sull’Amore – That’s Amore

00:50 Conforto e Gioia – Victoria II

02:32 Il Peccato e la Vergogna , 5

Real Time

20:25 90 giorni per innamorarsi

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:07 I pompieri

23:01 Grand Hotel Excelsior

01:13 Sogni mostruosamente proibiti

02:47 Prima notte del dottor danieli industriale col complesso del… giocattolo

Focus

20:15 Lost World Of Angkor Vat , 2 – il Mondo Perduto di Angkor Wat

21:15 Freedom Oltre il Confine P.T. – Focus, 1

23:15 David Attenborough – Alla Scoperta delle Formiche

00:15 L’ Inverno Sta Arrivando – Macro Mondi

01:15 Alti e Minuscoli – una Storia di Cooperazione

02:00 Un Grattacielo Da Record – Giga Strutture III

02:41 Tgcom24 Reti Free

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:05 Vera

01:05 Il giovane ispettore Morse

TOP Crime

20:16 Campo Minato – Rizzoli & Isles VI

21:10 Un Delitto Perfetto – Colombo

22:57 Poirot: Gli Elefanti Hanno Buona Memoria

00:43 La Bambina Scomparsa – Gone

01:36 La Corsa – Gone

02:31 Madri e Donne Non Convenzionali – All Rise

Italia 2

20:20 Riunione di Famiglia – The Middle

20:45 Il Gatto – The Middle

21:15 L’ Attenuazione della Concentrazione – The Big Bang Theory

21:40 L’ Approssimazione della Spedizione – The Big Bang Theory

22:05 La Concitazione del Fraintendimento – The Big Bang Theory

22:35 L’ Equivalenza del Ballo – The Big Bang Theory

23:00 Final Destination

01:00 Le Corna – Fire Force

01:25 Il Momento della Scelta – Fire Force

01:45 La Strada per L’Oasi – Fire Force

02:05 Malvagità Dormiente – Fire Force

DMAX

21:25 Border Security: terra di confine

23:15 Operazione N.A.S.

02:55 Cops Spagna

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Gabriele Moroni

20:30 Passato e presente – Dichiarazione Balfour: le origini di Israele

21:10 Gli anni amari

23:05 Telemaco p.3

00:05 Il Ducato di Milano

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e presente – Dichiarazione Balfour: le origini di Israele

01:20 Inferno nei mari – Sfida a Rommel

02:10 Testimoni oculari. La battaglia di Roma p.2

Mediaset Extra