Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 13 maggio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 maggio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 maggio 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Porta a Porta

20.00 Tg1

20:30 Eurovision Song Contest

Rai 2

19:00 The Blacklist 9×05-06 1a Tv

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Milano – Conegliano Finale Gara 4 Serie A1 Femminile

22:30 Detectives – Casi risolti e irrisolti

23:25 Tg2 dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:20 Le Parole

21:45 Esterno Notte Ep. 4-5-6

Canale 5

18:45 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:30 Striscia la notizia

21:40 Mamma o Papà?

23:50 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI 9×03

20:25 NCIS 12×03

21:15 Madagascar 3

Film d’animazione

23:20 I pinguini di Madagascar

Rete 4

ore 19:50 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Settegiorni

23:35 Speed

La7

18:50 Lingo

20:00 Tg La7

20:30 In Onda

21:15 Eden

Tv8 (Sky 125)

19:00 4 Ristoranti 4×03-7×06

21:30 4 Hotel 5×03

22:45 4 Ristoranti 7×14 – 6×04

Nove (Sky 149)

ore 20:00 Fratelli di Crozza

20:30 LBA Playoff: Bologna – Brindisi

Le serie Tv stasera in Tv sabato 13 maggio 2023

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 7×13-14

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 7×13-14 Warner Tv (ch 37 dtt 54 Tiùsat) ore 21:30 Robin Hood s.1

(ch 37 dtt 54 Tiùsat) ore 21:30 Robin Hood s.1 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Rosewood 2×15-16

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Rosewood 2×15-16 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot Gli elefanti hanno buona memoria

Le Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 A Casa tutti Bene 2×03-04

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112 ) 21:10 L’amore e la vita – Call the Midwife 4×01-02

(ch. 112 ) 21:10 4×01-02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Little Murders By Agatha Christie 2×24

(ch. 114) ore 21:15 2×24 MTV (ch 131) ore 20:00 Teen Wolf (maratona)

I film stasera in tv sabato 13 maggio

I film in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:10 Amici per la morte

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Standoff Punto Morto

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Formula per un delitto

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) 21:10 L’ultimo bacio

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La felicità nel peccato

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:15 Tutto in una notte

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:05 Rosamunde Pilcher L’eredità di nostro padre

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Scuola di ladri – parte seconda

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Final Destination

I film su Sky stasera

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 The Secret – Le verità nascoste

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Call Jane

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Il principe di Roma

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Sotto assedio White House down

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Tempo limite

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Victor Victoria

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Zlatan

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 L’allenatore nel pallone 2

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?