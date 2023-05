Roma, le misure di sicurezza per l’arrivo del Presidente ucraino Zelens’kyj

Attivata la macchina della sicurezza in vista dell’arrivo del Presidente ucraino. Servizi ad ampio raggio in tutta la Capitale, assicurati da un ingente dispositivo di Forze dell’Ordine.

Le misure di sicurezza

Verranno effettuate bonifiche con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili, controlli anche nel sottosuolo, con ispezione delle reti fognarie. Sorvegliati anche il Tevere con la Polizia Fluviale e i parchi, dove la vigilanza verrà assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo sarà realizzato con gli elicotteri della Polizia di Stato. I luoghi interessati dalla visita del Presidente ucraino vedranno impegnate varie squadre di Tiratori Scelti.

In campo anche le unità antiterrorismo di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri ( UOPI, API E SOS).

Fitti controlli sono previsti anche nelle stazioni ferroviarie, agli aeroporti, e sulle principali arterie stradali e autostradali. Per tutta la durata della visita sarà prevista una No Fly Zone e sarà impedito il sorvolo da parte di droni non autorizzati.

Inoltre a partire da domani sarà istituita, presso la sala operativa della Questura di Roma, nell’area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force, dove verranno coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Foto di repertorio