Dopo una fitta attività d’indagine, durata circa 4 mesi, la Polizia di Roma Capitale, Nad (Nucleo ambiente e decoro) ha denunciato 4 persone e sequestrato tre autocarri per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

I mandatari, coinvolti nella vicenda, sono 20 tra amministratori di società e ditte individuali, che hanno affidato lo smaltimento illecito di rifiuti su tutto il territorio capitolino ai 4 soggetti denunciati.

Le ripetute condotte illegali venivano concretamente poste in essere in forma imprenditoriale dai soggetti in concorso tra loro, con lo scopo di produrre facili e cospicui introiti.

Per i reati ambientali configuratisi, i responsabili dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria. Ancora in corso ulteriori indagini per risalire ad altre persone implicate nella vicenda.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

